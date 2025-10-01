Bajo estrictas medidas de seguridad, cinco venezolanos fueron trasladados a Santiago de Chile tras ser extraditados desde Estados Unidos. Todos están presuntamente vinculados a la organización criminal Tren de Aragua. Por lo tanto, deberán enfrentar procesos judiciales por delitos que van desde homicidios hasta secuestros y trata de personas.

El grupo incluye a Edgar Javier Benítez Rubio, alias “El Fresa”, acusado de participar en el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Según la investigación, fue responsable de custodiar vehículos robados utilizados en el crimen. Su captura se produjo en Indiana, a inicios de este año.

Junto a Benítez, arribaron Jesús Alberto Golding Escalona, indagado por la Fiscalía de Antofagasta por trata de personas, tráfico de migrantes, homicidio y secuestro, ligado al llamado “Tren del Desastre”; Yhonaiker Gabriel Sequera Olivero, requerido en Coquimbo por un homicidio calificado, Miguel Eduardo Oyola Jiménez, acusado de secuestro extorsivo y asociación ilícita en Tarapacá, Gregoris José Cortez Fernández, formalizado en Biobío por el homicidio de Juan Ortiz Fuentealba, alias “El Kal”, ocurrido en 2022. Cortez había huido por pasos irregulares y fue arrestado en Detroit.

El traslado se concretó en un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), que aterrizó en el Grupo 10 de la institución. Los imputados fueron llevados al Laboratorio de Criminalística de la PDI, en Pudahuel, antes de ser derivados a la cárcel Santiago 1, donde cumplirán prisión preventiva mientras avanzan los procesos judiciales.

Desde la Fiscalía Nacional destacaron que la extradición refleja la coordinación entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, Cancillería, Interpol y las autoridades estadounidenses. El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, afirmó que este procedimiento “representa una señal contra la impunidad y confirma que ningún criminal podrá eludir la justicia chilena, sin importar dónde se oculte”.