La reunión este lunes en Washington entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, terminó con humo blanco. Ambos mandatarios presentaron el plan de 20 puntos propuesto por el líder republicano, que su homólogo israelí aceptó, para poner fin a la guerra en Gaza y establecer un marco de gobernanza posterior al conflicto que se inició con el ataque del grupo terrorista Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023.

Tras la presentación del plan de 20 puntos de Trump, la Casa Blanca solo espera por la respuesta de Hamás, que gobierna Gaza desde 2007. Estos son los puntos del acuerdo que el grupo extremista palestino debe revisar y anunciar si acepta o no las condiciones:

1. Gaza será una zona libre de terrorismo y desradicalizada que no represente una amenaza para sus vecinos.

2. Gaza será reconstruida en beneficio del pueblo gazatí, que ha sufrido más que suficiente.

3. Si ambas partes aceptan esta propuesta, la guerra terminará inmediatamente. Las fuerzas israelíes se retirarán hasta la línea acordada para preparar la liberación de rehenes. Durante este tiempo, todas las operaciones militares, incluidos bombardeos aéreos y de artillería, serán suspendidas, y las líneas de batalla permanecerán congeladas hasta que se cumplan las condiciones para la retirada escalonada completa.

4. Dentro de las 72 horas posteriores a que Israel acepte públicamente este acuerdo, todos los rehenes, vivos y fallecidos, serán devueltos.

5. Una vez liberados todos los rehenes, Israel liberará a 250 prisioneros con cadena perpetua, más 1700 gazatíes detenidos después del 7 de octubre de 2023, incluidas todas las mujeres y niños detenidos en ese contexto. Por cada rehén israelí cuyos restos sean devueltos, Israel liberará los restos de 15 gazatíes fallecidos.

6. Una vez devueltos todos los rehenes, los miembros de Hamás que se comprometan a la coexistencia pacífica y a deponer sus armas, recibirán amnistía. Los miembros de Hamás que deseen abandonar Gaza recibirán un paso seguro hacia países receptores.

7. Tras la aceptación de este acuerdo, toda ayuda será enviada inmediatamente a la Franja de Gaza. Como mínimo, las cantidades de ayuda serán consistentes con lo incluido en el acuerdo humanitario del 19 de enero de 2025, incluyendo rehabilitación de infraestructura (agua, electricidad, alcantarillado), rehabilitación de hospitales y panaderías, y entrada de equipos necesarios para remover escombros y abrir carreteras.

8. La distribución y entrada de ayuda en Gaza procederá sin interferencia de las dos partes, a través de Naciones Unidas, sus agencias y la Media Luna Roja, además de instituciones internacionales no asociadas a ninguna de las partes. La apertura del cruce de Rafah en ambas direcciones se regirá por el mismo mecanismo implementado bajo el acuerdo del 19 de enero de 2025.

9. Gaza será administrada por una gobernanza transicional temporal de un comité tecnocrático palestino, responsable de los servicios públicos y la gestión municipal. Este comité estará integrado por palestinos calificados y expertos internacionales, con supervisión de un nuevo organismo internacional, la “Junta de la Paz”, presidida por Donald J. Trump y con figuras internacionales como el ex primer ministro británico Tony Blair. Este organismo establecerá el marco y los fondos para la reconstrucción de Gaza hasta que la Autoridad Palestina complete su reforma, según propuestas previas como el plan de paz de Trump de 2020 y la propuesta saudí-francesa.

10. Se creará un plan económico de Trump para reconstruir y revitalizar Gaza con la ayuda de expertos internacionales en desarrollo exitoso de ciudades en Medio Oriente. Se promoverán inversiones para generar empleo, oportunidades y esperanza para el futuro de Gaza.

11. Se establecerá una zona económica especial con tarifas preferenciales y acceso negociado con países participantes.

12. Nadie será obligado a abandonar Gaza, y quienes deseen hacerlo tendrán libertad para salir y regresar. Se alentará a las personas a quedarse y trabajar en la construcción de una Gaza mejor.

13. Hamás y otras facciones aceptan no tener ningún rol en el gobierno de Gaza, directa o indirectamente. Toda infraestructura militar, terrorista y ofensiva, incluidos túneles y fábricas de armas, será destruida y no reconstruida. La desmilitarización será supervisada por monitores independientes, con programas de recompra y reintegración financiados internacionalmente. Gaza se comprometerá a construir una economía próspera y a coexistir pacíficamente con sus vecinos.

14. Socios regionales garantizarán que Hamás y las facciones cumplan sus obligaciones y que la nueva Gaza no represente una amenaza para sus vecinos ni para su gente.

15. Estados Unidos trabajará con socios árabes e internacionales para crear una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) que se desplegará inmediatamente en Gaza, entrenará y apoyará a fuerzas policiales palestinas, y consultará con Jordania y Egipto. Esta fuerza será la solución de seguridad a largo plazo. Prevendrá el contrabando de armas y facilitará el flujo de bienes para reconstruir y revitalizar Gaza.

16. Israel no ocupará ni anexará Gaza. A medida que la ISF establezca control, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se retirarán gradualmente según hitos y plazos acordados con la ISF, Estados Unidos y garantes internacionales. Israel transferirá progresivamente el control territorial a la ISF hasta su retirada total, salvo una presencia mínima de seguridad hasta que Gaza sea estable.

17. Si Hamás retrasa o rechaza esta propuesta, la operación, incluida la ayuda ampliada, continuará en las áreas libres de terrorismo entregadas por las FDI a la ISF.

18. Se establecerá un proceso de diálogo interreligioso basado en la tolerancia y coexistencia pacífica para cambiar mentalidades y narrativas de palestinos e israelíes, enfatizando los beneficios de la paz.

19. Conforme avance la reconstrucción de Gaza y el programa de reforma de la Autoridad Palestina, podrán darse las condiciones para un camino creíble hacia la autodeterminación y el Estado palestino, reconociendo esa aspiración del pueblo palestino.

20. Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político hacia la coexistencia pacífica y próspera.

