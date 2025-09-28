El exgobernador demócrata y ahora aspirante independiente a la alcaldía de Nueva York, Andrew Cuomo, elogió este domingo la decisión del alcalde Eric Adams de «priorizar el bienestar de la ciudad por encima de sus ambiciones personales» por tomar la decisión de no buscar un segundo mandato en las próximas elecciones del 5 de noviembre y retirase de la contienda, tal como anunció este domingo en un video publicado en sus redes sociales, dejándole así el camino libre para enfrentar al comunista Zohran Mamdani, quien se quedó con la nominación demócrata tras vencer a Cuomo en las primarias de este partido celebradas en junio.

«La decisión que tomó no fue fácil, pero creo que es sincero al priorizar el bienestar de la ciudad de Nueva York por encima de sus ambiciones personales», señaló Cuomo en su cuenta de X poco después de que Adams sorprendiera a muchos neoyorquinos con su anuncio en un video, aunque era un tema que se venía ventilando en los medios.

Hace tan solo unos días, el alcalde, último en las encuestas de opinión entre los cuatro principales aspirantes, había asegurado, ante las especulaciones de que dejaría la contienda, que «no iría a ninguna parte». Según varios medios, los seguidores de Cuomo habían instado a Adams a que se retirara de la contienda para centrar el voto contra el socialista en el exgobernador.

“Los neoyorquinos deberían desconfiar de cualquier político o movimiento político que afirme que debemos destruir por completo los sistemas que creamos juntos a lo largo de generaciones para dar paso a un nuevo orden, no probado, dirigido por supuestos salvadores”, dijo Eric Admas en el video sin mencionar explícitamente a ningún candidato y evitando respaldar a alguno de los aspirantes que quedan en la contienda, aunque la indirecta parece apuntar al peligro de que pueda ganar Mamdani, que propone, entre otras cosas, congelar los precios de los alquileres y ofrecer transporte público gratuito aumentando los impuestos a los ciudadanos.

Cuomo busca sumar fuerzas

Tras la decisión de Adams, que aunque demócrata aspiraba a la reelección como independiente, la carrera por el codiciado puesto de alcalde de Nueva York se limita ahora al asambleísta estatal Zohran Mamdani, que lidera las encuestas tras ganar sorpresivamente las primarias demócratas de junio; Cuomo, que le sigue en segundo lugar, y el republicano Curtis Silwa, que aspira por segunda ocasión y conocido por muchos como el fundador del grupo Ángeles Guardianes.

🇺🇸 | Washington, 28 sep (EFE).- El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció este domingo que se retira de la carrera a la reelección y no optará a un segundo mandato. 👉Adams, que se presentaba como independiente, informó de su decisión en un video publicado en su cuenta… pic.twitter.com/YDPEvcExYh — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) September 28, 2025



Andrew Cuomo, que había pedido a Adams que se retirara de la carrera, lo que también le había pedido el regidor, señaló además en su mensaje de hoy que «nos enfrentamos a fuerzas extremistas destructivas que devastarían nuestra ciudad por incompetencia o ignorancia, pero no es demasiado tarde para detenerlas», al referirse a Mamdani, aunque no mencionó su nombre.

Derrotar al comunista Mamdani

La victoria de Mamdani en las primarias, un musulmán de 33 años que se define como socialista y que ha logrado el apoyo de importantes sindicatos y de la gobernadora del estado, Kathy Hochul, –aunque no de todos los líderes demócratas– es acusado por sus oponentes, con sobradas razones, de «comunista».

Entre los que le rechazan hay un gran grupo comerciantes, que podrían sumarse ahora al bando de Cuomo. El exgobernador, de 68 años, que también fungió como secretario de Vivienda federal y fiscal general de Nueva York, reconoció los esfuerzos de Adams desde su infancia para salir adelante, ya que antes de ser alcalde fue capitán de policía, senador estatal y presidente del condado de Brooklyn, y que siempre recuerda sus orígenes pobres.

«Adams tiene mucho de qué enorgullecerse con sus logros», afirmó Cuomo, que tras captar la atención nacional durante la crisis del Covid-19 cuando Nueva York era el epicentro de la pandemia, renunció en 2021 tras acusaciones de acoso sexual de varias mujeres. «Cualquiera sean las diferencias que podamos tener, la historia de Eric Adams es innegablemente una historia de resiliencia, un testimonio del espíritu de esta ciudad», destacó.

Candidato republicano sigue en la carrera

Por su parte, la campaña de Silwa aseguró que el candidato republicano «es el único» que puede ahora derrotar a Mamdani. «Nuestro equipo, nuestros recursos y nuestra financiación son inigualables. Y lo más importante, tenemos las mejores soluciones para ayudar a los trabajadores a poder quedarse en la ciudad y sentirse seguros», indicó en un comunicado.

Mientras que la gobernadora Hochul –que apoya a Mandani– recordó el trabajo que ha realizado con Adams, en particular en la creación de viviendas. «Deja la ciudad mejor de lo que la heredó y eso siempre será fundamental en su legado como alcalde», aseguró en su cuenta en las redes sociales.

Con información de EFE