Un total de 400 millones de dólares destinará el Gobierno de Donald Trump para «enfrentar a los regímenes marxistas y antiamericanos de Venezuela, Cuba y Nicaragua», así como frenar la inmigración ilegal a Estados Unidos y contrarrestar el dominio de China en lo relacionado con minerales críticos e inteligencia artificial, como parte de una propuesta enviada al Congreso en la que se contempla redirigir un total de 1800 millones de dólares de fondos de ayuda exterior hacia iniciativas de su programa «America First» (EEUU primero).

La información divulgada este miércoles por la agencia de noticias Reuters, citando el documento enviado al Legislativo con fecha del 12 de septiembre, también hace referencia a la intención del presidente Trump de continuar adelante con su plan para anexar Groenlandia a Estados Unidos, razón por la cual destinaría otros 400 millones de dólares para inversión en la isla rica en petróleo, gas natural y numerosos minerales necesarios para las industrias de alta tecnología, la cual es un territorio semiautónomo dentro del Reino de Dinamarca. En esta partida, que contempla apoyo financiero para el desarrollo económico y labores de conservación en Groenlandia, también se incluyen iniciativas de programación energética y de minerales críticos en Ucrania.

«Los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos exigen que utilice estos fondos de ayuda exterior para afrontar nuevos desafíos de manera que el país sea más seguro, más fuerte y más próspero», se lee en la notificación del Congreso revisada por la mencionada agencia de noticias, que además aclara que este plan fue reportado inicialmente por The Washington Post.

El propósito de la redistribución de estos 1800 millones de dólares es «fortalecer el liderazgo global de Estados Unidos», centrándose en varias áreas esenciales para la Administración Trump, como el combate a la inmigración irregular y la lucha contra el narcotráfico, lo cual se ha materializado con las redadas y masivas deportaciones de indocumentados y el despliegue de tropas en el sur del Caribe, con el foco puesto sobre Venezuela, sumando hasta la fecha un saldo de cuatro lanchas con droga que han sido hundidas, dando de baja a todos sus ocupantes.

Con información de Reuters