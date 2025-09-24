El presidente de Paraguay, Santiago Peña, condenó enérgicamente la situación en Venezuela durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, señalando el fraude electoral del 28 de julio y la posterior persecución desatada por el régimen de Nicolás Maduro.

“A las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y las libertades fundamentales, se suman acciones contrarias al derecho internacional y la persecución a líderes políticos”, declaró.

Peña calificó la crisis venezolana como “verdaderamente alarmante”, destacando que el proceso electoral “ignoró la voluntad del pueblo venezolano” y estuvo marcado por “graves actos del régimen”, incluyendo persecuciones a líderes opositores y detenciones arbitrarias.

En su discurso, el mandatario paraguayo expresó su respaldo a las fuerzas democráticas de Venezuela, que, según afirmó, luchan contra el autoritarismo para restablecer un sistema “verdaderamente democrático y no de fachada”.

Peña también se refirió a Nicaragua, donde también ha recrudecido la situación política a manos del régimen de Daniel Ortega.

La situación en Venezuela ha sido un tema recurrente en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde diversos líderes mundiales han abordado la crisis política y social bajo el régimen de Maduro.