El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó su discurso en la 80° Asamblea General de la ONU para aumentar la presión a los cárteles de drogas, contra los cuales ha emprendido una lucha en el Caribe e incluso dobló la apuesta advirtiendo a los narcotraficantes: «Los vamos a bombardear».

En medio de aplausos y vítores, el mandatario norteamericano se expidió sobre el despliegue marítimo que inició hace varias semanas y los «ataques cinéticos» que han tenido lugar en alta mar, donde se han bombardeado cuatro embarcaciones con presuntos cargamentos de drogas, de los cuales tres habrían salido de Venezuela, según información de la Administración Trump.

«Para proteger a nuestros ciudadanos he asignado a cárteles salvajes de narcotráfico a la lista de terroristas, porque actúan así, a nadie le gusta llevar las drogas en barco, ya no son muchos los que pasan por el mar desde Venezuela, como que ya no quieren viajar por el mar», argumentó el mandatario con respecto a las operaciones militares que involucran al menos tres destructores de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

«Prácticamente hemos detenido las drogas que llegaban a nuestro país por el mar. Eran las drogas que cobran la vida de cientos de miles. También he designado a varios carteles de narcotráfico salvajes y organizaciones terroristas junto con dos sanguinarias pandillas transnacionales, tal vez las peores, M13 y Tren de Aragua de Venezuela», añadió.

Al referirse a estas bandas, el mandatario estadounidense profundizó sobre el modus operandi por el que han sido conocidas no solo en Estados Unidos sino también en gran parte de Suramérica, de acuerdo con pronunciamientos y denuncias por parte los Gobiernos de Perú y Chile, en donde se han enquistado estos últimos años.

«Esas organizaciones torturan, mutilan y asesinan con impunidad. Son los enemigos de toda la humanidad, motivo por el cual empezamos a usar el poder supremo del Ejército estadounidense para destruir a los terroristas venezolanos, y las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro».

Para concluir este segmento de su discurso, Trump lanzó una poderosa advertencia: «A todos los matones que envían droga a los Estados Unidos que sepan que los vamos a bombardear para que dejen de existir, no tenemos más opción que esa. Cada barco que hundimos llevaban drogas que matarían a más de 25000 estadounidenses, no dejaremos que ello suceda».