El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó este martes en la Asamblea General de la ONU los ataques de Estados Unidos a lanchas en el Caribe, calificándolos de «ejecuciones extrajudiciales».

Lula afirmó que es «preocupante» la equiparación entre criminalidad y terrorismo, luego de que Estados Unidos haya dado ese tratamiento a bandas de narcotraficantes y haya bombardeado al menos cuatro embarcaciones que presuntamente han sido usadas por esos grupos en aguas internacionales, cercanas a Venezuela.

«Usar la fuerza letal en situaciones que no constituyen conflictos armados equivale a ejecutar personas sin juicio», dijo Lula en su intervención en la ONU.

El gobernante brasileño recalcó que el camino «más eficaz» para combatir el narcotráfico es la cooperación para reprimir el lavado de dinero y limitar el comercio de armas.

Lula da Silva recalcó la necesidad de mantener a América Latina y el Caribe como una «zona de paz» en un contexto de «creciente polarización» y se detuvo para hablar de la situación de Cuba y de Venezuela.

Dijo que es «inadmisible» que Cuba haya sido incluida por Estados Unidos en la lista de países que patrocinan el terrorismo y sobre Venezuela, Lula recalcó que «la vía del diálogo no debe estar cerrada».

Aunque Lula ha prácticamente congelado su relación con Nicolás Maduro desde el fraude electoral de 2024, cuyo resultado en favor de Maduro no ha reconocido, reiteró sus críticas a las sanciones.

Desde agosto pasado, Trump ha desplegado una importante fuerza militar en aguas del Caribe, próximas a Venezuela y elevado la tensión en toda esa zona.

Según el propio Trump, al menos tres de las cuatro pequeñas lanchas bombardeadas habían partido de Venezuela.

Con información de EFE