El presidente estadounidense, Donald Trump, evitó este domingo confirmar si recibió una carta de Nicolás Maduro, en la que este le invitaba a negociar, y preguntado por el asunto, simplemente dijo: «Ya veremos qué pasa con Venezuela».

De acuerdo con información compartida por la agencia Reuters, Maduro envió una carta a Trump el 6 de septiembre, cuatro días después de que EE.UU. atacara una presunta narcolancha venezolana por primera vez, en la que proponía entablar conversaciones a través del enviado especial de EE.UU., Richard Grenell.

Cuando un periodista del grupo que sigue hoy al mandatario le preguntó si había recibido esa carta de Maduro y cuál era su respuesta, contestó: «Bueno, no lo quiero decir, pero ya veremos qué pasa con Venezuela. No lo quiero decir».

Según Reuters, que tuvo acceso a la carta, Maduro rechazó las acusaciones de la Casa Blanca de que Venezuela tiene un gran papel en el narcotráfico y le ofreció hablar sobre esta cuestión y la de la repatriación de migrantes venezolanos.

De acuerdo con la agencia, Maduro señaló que solo un 5 % de las drogas producidas en Colombia pasan por Venezuela, y sostuvo que las autoridades venezolanas neutralizan y destruyen el 70 % de estas.

«Presidente, espero que juntos podamos vencer las falsedades que han mancillado nuestra relación, que debe ser histórica y pacífica (…). Este y otros problemas siempre estarán abiertos a una conversación directa y franca con su enviado especial para superar el ruido mediático y las noticias falsas», apunta Maduro.

Maduro también destacó a Grenell como un «canal que ha funcionado inmaculadamente» para resolver en el pasado las acusaciones de EE.UU. de que Venezuela no estaba readmitiendo a sus nacionales, un tema que ayer Trump volvió a enarbolar.

Trump dijo este sábado en Truth Social que Venezuela pagará un alto precio si no readmite a sus «presos» que han sido «forzados» a ir a Estados Unidos por el «liderazgo venezolano», en plena escalada de tensiones por el despliegue militar de Washington en el Caribe.

Con información de EFE