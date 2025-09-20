El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado al régimen de Nicolás Maduro que debe aceptar el regreso de todos los prisioneros a los que Venezuela había forzado a entrar en Estados Unidos o de lo contrario «el precio que pagará será incalculable».

«Queremos que Venezuela acepte de inmediato a todos los presos y personas de instituciones mentales, incluyendo los peores manicomios del mundo, que la dirigencia venezolana ha obligado a ingresar a Estados Unidos. Miles de personas han resultado gravemente heridas, e incluso asesinadas, por estos «monstruos». ¡Sáquenlos de nuestro país, YA, o el precio que pagarán será incalculable!«, escribió Trump en su cuenta de la plataforma Truth Social.

Por su parte, el congresista republicano Carlos Giménez se hizo eco del mensaje del mandatario estadounidense y agregó que «el dictador Nicolás Maduro ha sido acusado de inundar deliberadamente nuestro país con drogas letales. El presidente Trump habla en serio: ¡los días de Maduro como jefe del narcoterrorista Cártel de los Soles están contados!».

🚨Dictator Nicolas Maduro has been indicted for purposely flooding our country with lethal drugs. President Trump means business: Maduro’s days as the head of the narcoterrorist Cartel de los Soles are numbered! pic.twitter.com/L1JJYYHHp4 — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) September 20, 2025

Desde hace varias semanas, Estados Unidos hizo un despliegue de numerosas embarcaciones en el marco de una operación antidrogas en el Caribe, que se constituye primeramente en la ampliación de la presencia de buques de guerra frente a la costa de Venezuela, respaldados por cazas F-35 enviados a Puerto Rico.

Hasta los momentos, ya se han hundido cuatro embarcaciones adjudicadas al narcotráfico en el Caribe y eliminado 20 presuntos criminales, de los cuales se desconoce aún su identidad. Las autoridades estadounidenses han confirmado que las embarcaciones de los últimos tres ataques provenían de Venezuela.