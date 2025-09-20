Nicolás Maduro propuso entablar conversaciones directas con la administración del presidente republicano Donald Trump, días después del primer ataque estadounidense contra una embarcación proveniente de Venezuela, que de acuerdo con el mandatario transportaba narcotraficantes.

En una carta dirigida a Trump, revisada por Reuters, Maduro refutó las acusaciones de Estados Unidos sobre el supuesto rol significativo de Venezuela en el narcotráfico, afirmando que solo el 5 % de las drogas producidas en Colombia transitan por Venezuela, de las cuales el 70 % son interceptadas y destruidas por las autoridades venezolanas.

«Presidente, espero que juntos podamos desmentir las falsedades que han empañado nuestra relación, la cual debería ser histórica y pacífica (…) Estos y otros temas siempre estarán abiertos para un diálogo directo y franco con su enviado especial, Richard Grenell, para superar el ruido mediático y las noticias falsas», escribió Maduro en la carta.

Maduro destacó que Grenell había resuelto rápidamente acusaciones previas de que Venezuela se negaba a recibir migrantes deportados, añadiendo que «hasta la fecha, este canal ha funcionado impecablemente». Fuentes informadas confirmaron a Reuters que los vuelos de deportación de migrantes ilegales desde Estados Unidos hacia Venezuela, realizados dos veces por semana, han continuado sin interrupciones.

La carta de Maduro, fechada el 6 de septiembre, se escribió cuatro días después de un ataque estadounidense contra una embarcación que, según la administración Trump, transportaba narcotraficantes, aunque sin presentar pruebas. El ataque dejó 11 muertos, a quienes Trump identificó como miembros de la banda Tren de Aragua involucrados en el narcotráfico. El régimen chavista negó que las víctimas pertenecieran a esta organización y rechazó las acusaciones de vínculos entre altos funcionarios venezolanos y grupos criminales.

De forma paralela a lo publicado por Reuters, Trump intensificó su campaña de presión, advirtiendo que Maduro debe aceptar el retorno de todos los prisioneros que el país sudamericano «obligó» a ingresar a Estados Unidos, o enfrentará un costo «incalculable».

Previamente, el mandatario estadounidense anunció al menos un tercer ataque contra embarcaciones venezolanas presuntamente vinculadas al narcotráfico, en medio de un despliegue militar estadounidense en el Caribe sur que incluye siete buques de guerra, un submarino nuclear y cazas furtivos F-35. En el último ataque, Trump afirmó que murieron «tres narcoterroristas a bordo».

Aunque Trump negó esta semana tener interés en un cambio de régimen, Washington incrementó el mes pasado la recompensa por información que lleve al arresto de Maduro a 50 millones de dólares, acusándolo de vínculos con el narcotráfico y grupos criminales. En su carta, Maduro rechazó estas acusaciones, calificándolas como «el caso más grave de desinformación contra nuestra nación, destinado a justificar una escalada hacia un conflicto armado que causaría daños catastróficos en todo el continente».

Maduro también señaló en su carta que ha mantenido comunicación con el enviado Richard Grenell, quien facilitó los vuelos de deportación, algunos directos a Caracas y otros vía Honduras. Según un funcionario de la administración, más de 8000 venezolanos han sido deportados desde Estados Unidos mediante estos vuelos. Grenell también colaboró con el régimen de Maduro para lograr la liberación de siete ciudadanos estadounidenses, incluido el veterano de la Fuerza Aérea Joe St. Clair, liberado en mayo tras ser detenido injustamente en Venezuela desde noviembre de 2024.