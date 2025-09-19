El presidente chino, Xi Jinping, aseguró este viernes, durante una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que China «respeta la voluntad de las empresas», en referencia al acuerdo que permitiría que TikTok siga operando en Estados Unidos, algo que Trump agradeció por representar «la aprobación» por parte de Pekín del acuerdo para que la plataforma de videos pueda seguir operando en el país norteamericano.

«La posición de China sobre el asunto de TikTok es clara: el Gobierno chino respeta la voluntad de las empresas y se complace en que lleven a cabo negociaciones comerciales sobre la base de las reglas del mercado y que alcancen una solución conforme a las leyes y regulaciones chinas que equilibre los intereses», afirmó Xi, según la transcripción de la conversación difundida por medios estatales chinos.

«Esperamos que Estados Unidos proporcione un entorno empresarial abierto, justo y no discriminatorio para que la empresas chinas inviertan en su territorio», agregó el mandatario del gigante asiático.

Durante la charla, que fue «pragmática, positiva y constructiva», Xi subrayó la «importancia» de las relaciones entre China y Estados Unidos y destacó que ambos países «pueden complementarse y prosperar juntos, en beneficio tanto de ellos como del mundo».

«Para concretar esta visión, ambas partes deben encontrarse a mitad de camino y esforzarse por lograr respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación de beneficio compartido», aseveró Xi, quien agregó que Pekín y Washington «pueden seguir gestionando adecuadamente los asuntos destacados de la relación bilateral y luchar por resultados en los que todos ganen».

«Estados Unidos debe abstenerse de adoptar medidas comerciales restrictivas unilaterales para evitar dañar los logros alcanzados tras múltiples rondas de consultas», advirtió.

Trump y Xi acuerdan verse en Corea del Sur en octubre y en China en 2026

En la llamada, y según la transcripción publicada por medios chinos, Trump definió la relación bilateral entre Estados Unidos y China como «la más importante del mundo», al tiempo que recalcó que Washington «apoyará las consultas entre ambos equipos para resolver adecuadamente el asunto de TikTok».

Por tal motivo, el presidente estadounidense dijo este viernes, luego de la conversación telefónica con su homólogo chino, que agradece «la aprobación» de Pekín del acuerdo para que la aplicación TikTok pueda operar en el país norteamericano, aunque no ofreció detalles concretos sobre el pacto.

Trump anunció además que acordó con Xi Jinping verse en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebra en Corea del Sur a final de octubre y también que visitará China a principios de 2026.

«Acordamos con el presidente Xi que nos reuniríamos en la Cumbre de la APEC en Corea del Sur, que yo viajaría a China a principios del próximo año y que el presidente Xi, a su vez, visitaría Estados Unidos en un momento oportuno», escribió hoy Trump en un corto mensaje en su red Truth Social.

Donald J. Trump Truth Social 09.18.25 11:23 AM EST I just completed a very productive call with President Xi of China. We made progress on many very important issues including Trade, Fentanyl, the need to bring the War between Russia and Ukraine to an end, and the approval of… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 19, 2025



Los presidentes de China y EEUU no se ven en persona desde una reunión en los márgenes de la cumbre de líderes del G20 en Japón, en junio de 2019, aunque en el arranque del primer mandato del republicano, Xi visitó su residencia de Mar a Lago y Trump viajó poco después, en noviembre de 2017, a China en una visita de Estado.

Donald Trump calificó la llamada con Xi Jinping como «muy productiva» y aseguró que se lograron «avances en varios temas importantes, como el comercio, el fentanilo, la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y la aprobación del acuerdo sobre TikTok».

A falta de conocerse detalles sobre el mencionado acuerdo, el presidente estadounidense amplió esta misma semana el plazo por cuarta vez, hasta el próximo 16 de diciembre, para que TikTok pueda operar en suelo estadounidense.

Este diálogo entre Trump y Xi llegó tras la cuarta ronda de negociaciones entre ambas potencias en Madrid, donde se anunció un «marco básico» para resolver el caso de TikTok.

También se produjo después de que Washington y Pekín asegurasen esta semana haber reducido barreras a la inversión y avanzado en cooperación económica, además de haber concretado el citado marco que permita a la aplicación continuar en Estados Unidos.

Con información de EFE