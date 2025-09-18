El Departamento de Guerra de EEUU confirmó este jueves que envió cazas de última generación F-35B a Puerto Rico para que participen en el operativo que Washington ha activado para combatir el narcotráfico en el Caribe, un despliegue que la dictadura venezolana ha denunciado por considerar que busca forzar un «cambio de régimen» en Caracas, sobre lo cual el presidente estadounidense, Donald Trump, niega conversaciones al respecto.

«Los cazas F-35B Lightning II del Escuadrón de Ataque de la Infantería de Marina 225 ya se encuentran en Puerto Rico. Están listos para combatir contra los carteles cuyas actividades ilícitas han tenido devastadoras consecuencias para los estadounidenses durante décadas», explicó el Departamento de Guerra en un mensaje en su cuenta en la red social X.

La configuración B del F-35 es la que permite el despegue en corta distancia y el aterrizaje en vertical, por lo que teóricamente tiene capacidad para realizar estas operaciones desde las cubiertas de tres de los buques que EEUU tiene desplegados en el sur del Caribe.

Medios locales ya informaron a principio de semana que al menos cinco cazas F-35 habían arribado a la pista del aeropuerto regional José Aponte de la Torre, la antigua base Roosevelt Roads, en el municipio de Ceiba, en el noreste de Puerto Rico.

Adicionalmente, el Comando Sur de EEUU también publicó este jueves fotos del despliegue en la zona con un mensaje disuasivo en la misma línea del Departamento de Guerra: «Un vistazo a las fuerzas militares estadounidenses en el área de responsabilidad del #SOUTHCOM, que garantizan un alcance global y refuerzan su preparación. SOUTHCOM está presente y comprometido en el Caribe, Centroamérica y Sudamérica, lo que contribuye a una mayor unidad, seguridad y estabilidad».

Trump no ha conversado con su equipo sobre un «cambio de régimen» en Venezuela

Mientras tanto, Donald Trump dijo a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, durante su regreso a Washington tras la visita de Estado al Reino Unido, que no ha mantenido conversaciones con miembros de su Gobierno para planear un «cambio de régimen» en Venezuela. «No, no lo he hecho», respondió el mandatario cuando una periodista le preguntó si había conversado sobre esa posibilidad con el secretario de Estado, Marco Rubio, o líderes militares.

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela se ha elevado en las últimas semanas por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe con el objetivo de combatir el narcotráfico proveniente del país suramericano. Al respecto, Trump anunció esta misma semana que el operativo desplegado en la región ha destruido tres lanchas con «narcoterroristas» que transportaban droga proveniente de Venezuela.

