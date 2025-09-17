Asunción, 17 sep (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, destacó este miércoles ante el Congreso de Paraguay las coincidencias entre ambos países en su defensa de Israel y en el reconocimiento a Edmundo González Urrutia.

«Tanto Argentina como Paraguay convergen en su relacionamiento estratégico a nivel global y regional», afirmó en un discurso durante una Sesión de Honor del Congreso de Paraguay, con motivo de la visita del gobernante argentino, en el segundo y último día de su agenda en el país.

Durante la sesión, encabezada por los presidentes del Congreso, Basilio Núñez, y de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y a la que asistió como invitado el titular de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, el jefe de Estado se refirió, en particular, a la decisión de ambos países de trasladar sus embajadas a Jerusalén.

«Paraguay abrió su embajada en Jerusalén en diciembre de 2024, mientras que Argentina hará lo propio en 2026, tal cual lo hemos prometido», sentenció.

El mandatario agregó que esa decisión es «fundamental», al destacar que «no son muchos los países que se plantan firmes del lado del bien y de la verdad en tiempos» en los que, aseguró, «gran parte de la comunidad internacional tiene la brújula moral desviada».

Asimismo, señaló que las dos naciones comparten la «firme convicción respecto a la lucha contra el crimen organizado», lo que consideró han demostrado al declarar al denominado Cartel de los Soles como «organización terrorista transnacional».

El pasado 22 de agosto, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, firmó el decreto sobre el Cartel de los Soles, mientras que Milei hizo lo propio cuatro días después, el día 26.

«Por otra parte, -agregó el jefe de Estado- nos une la defensa de la libertad y los valores democráticos como lo demuestra nuestra posición compartida respecto al régimen venezolano y el reconocimiento del Edmundo González Urrutia como presidente electo».

Ambas naciones, al igual que Estados Unidos y otros países de la región, no reconocen a Nicolás Maduro.

En ese contexto, que describió como de «estrecha afinidad», Milei resaltó que las relaciones bilaterales se encuentran en pleno desarrollo.

El gobernante argentino comenzó el martes una visita de dos días a este país, la segunda desde abril pasado, que incluyó su participación en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), una cita bilateral con Peña y un discurso ante un foro de jóvenes emprendedores organizado por la Unión Industrial Paraguaya Joven (UIP Joven), con el apoyo de la Secretaría Nacional de la Juventud (SND).