El enviado especial de Estados Unidos a Venezuela, Richard Grenell, defendió este martes la diplomacia y la búsqueda de un acuerdo con el chavismo, en medio de la tensión entre ambos países a raíz del despliegue militar ordenado por Washington en el Caribe y rechazado por Nicolás Maduro y su cúpula.

«Siempre me oirán como alguien que aboga por el diálogo. He ido a ver a Nicolás Maduro. Me he sentado frente a él. He expresado la postura de ‘América Primero’. Entiendo lo que quiere. Creo que aún podemos llegar a un acuerdo. Creo en la diplomacia. Creo en evitar la guerra», afirmó el funcionario, al intervenir en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que por primera vez tiene lugar en Paraguay.

Grenell, quien se reunió a finales de enero en Caracas con Nicolás Maduro con el objetivo de alcanzar un acuerdo con ese país para la repatriación de migrantes venezolanos deportados de EE.UU., señaló que, «como diplomático», siempre quiere «hablar».

«Hay un montón de herramientas que el Gobierno estadounidense puede usar desde el lado pacífico antes de que tengamos que transferir el expediente a quienes están listos y equipados para ir a la guerra», detalló Grenell, al ilustrar que todo presidente tiene frente a sí «dos voces», en alusión a la del Pentágono, que describió como «listo para la guerra», y la del Departamento de Estado, que, dijo, aboga por «maniobras gubernamentales», como las sanciones, el aislamiento o aranceles.

Estados Unidos mantiene desplegados, cerca de las costas venezolanas, ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear qu hacen parte de una operación para combatir el narcotráfico.

Con información de EFE