El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró, tras visitar junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, que la relación entre ambos países «nunca ha sido tan fuerte».

«Bajo la presidencia de Donald Trump y el secretario Rubio, esta alianza nunca ha sido tan fuerte y lo agradecemos profundamente», dijo el primer ministro israelí mientras visitaban los túneles subterráneos del Muro de las Lamentaciones acompañados por el embajador de EE. UU. en Israel, Mike Huckabee, y sus respectivas esposas.

Antes, los tres rezaron juntos en el Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado para el judaísmo, y Rubio lo hizo portando una kipá en la cabeza. Posteriormente depositaron entre la pared de piedras sus respectivas notas en papel, siguiendo la tradición en la que se anotan allí oraciones, deseos o sueños.

NOW – Marco Rubio, Mike Huckabee, and Netanyahu pray at the «Wailing Wall» in Israel wearing kippahs. pic.twitter.com/krtxbcnwn7 — Disclose.tv (@disclosetv) September 14, 2025

Conversaciones tras ataque en Catar

Al secretario de Estado de la Administración republicana le consultaron sobre las relaciones entre ambos países antes de abordar el vuelo rumbo a Israel. Aseguró que estas no van a cambiar, aunque establecerán conversaciones sobre el tema, «principalmente sobre qué impacto tiene”, dijo en referencia al reciente ataque en Doha, Catar, por parte del ejército israelí, bajo la operación “Cumbre de Fuego” y la cual va destinada a neutralizar a cabecillas del grupo terrorista Hamás.

Catar es un importante aliado de Washington y mediador en las conversaciones para un alto el fuego en el conflicto, por lo que dicho bombardeo en el barrio residencial de West Bay Lagoon —que involucró más de 10 aviones de combate y más de 10 municiones, mencionó la cadena CNN— generó preocupación en sectores diplomáticos.

La visita de Rubio podría limar hipotéticas asperezas. Y es que el primer ministro israelí expresó que este evento «es un testimonio de la durabilidad» de la relación diplomática. A su vez, agregó que «la fuerza de la alianza israelí-estadounidense, es tan sólida y duradera como las piedras del Muro de las Lamentaciones que acabamos de tocar».

Coincidiendo con la visita de Rubio, se celebrará en Jerusalén un homenaje al comentarista conservador Charlie Kirk, asesinado en un evento universitario en Utah y al que asistirá el ministro israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli.

Además, una delegación de 250 legisladores estatales de Estados Unidos visitará Israel y serán recibidos por Netanyahu en el Ministerio de Exteriores, tras lo que asistirán a un acto en la Knéset (Parlamento) en Jerusalén.

Con información de EFE