El sospechoso de asesinar al activista conservador Charlie Kirk, detenido por las autoridades, fue identificado como Tyler Robinson, un residente de Utah de 22 años, según informaron medios locales en base a fuentes de la investigación, quien además fue entregado por un familiar.

La identidad del sospechoso fue revelada poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara durante una entrevista que se había detenido al presunto asesino.

Según apuntaron varios medios, el sospechoso fue detenido cerca del Parque Nacional de Zion, en St. George, unos 400 kilómetros al sur del lugar del atentado en Orem (Utah), después de acordar con su padre que se entregara.

Posteriormente, el gobernador de Utah, Spencer Cox, agregó que la captura fue posible gracias a un familiar del sospechoso del crimen. «Damas y caballeros, lo atrapamos. En la noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la Oficina del Sheriff del Condado con información de que Robinson les había confesado o insinuado que había cometido el incidente», dijo Cox en una rueda de prensa.

Los mensaje en los casquillos

Adicionalmente, las autoridades informaron que los casquillos de la munición presuntamente utilizada por Taylor Robinson para asesinar a Charlie Kirk contenían mensajes como «Hey, fascista» y «Bella Ciao», según agregó el gobernador Cox, quien detalló que el casquillo de la bala que disparó Robinson y que quitó la vida a Kirk tenía inscrito un mensaje que decía «Nota un bulto. OwO ¿Qué es esto?».

En el cargador del rifle utilizado, las autoridades hallaron otros casquillos de balas sin usar y que contenían mensajes como «Hey, fascista, ¡Atrápalo!» o «Si puedes leer esto, eres gay jajaja». También «O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao», una canción popular italiana convertida en un himno partisano de la resistencia italiana contra el fascismo de Mussolini y la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

El detenido fue puesto en custodia de la policía sobre las 11:00 de la noche del jueves, hora local, según informaron fuentes federales al New York Times.

Relación con las armas desde temprana edad

Tyler Robinson fue señalado por varios medios como un buen estudiante y se han compartido varias fotos con su familia, en ambiente universitario y con lo que parece ser una relación con las armas desde temprana edad.

Charlie Kirk fue asesinado este miércoles durante un evento en la Universidad del Valle de Utah tras recibir un tiro en el cuello mientras realizaba una de sus conocidos debates con estudiantes a los que enfrentaba con sus ideas conservadoras.

En la confusión de las primeras horas, las autoridades detuvieron a dos personas que posteriormente liberaron tras comprobar que no tenía nada que ver con el asesinato.

Posteriormente, el FBI solicitó la colaboración ciudadana para dar con el autor y compartió varias imágenes recogidas del supuesto tirador tras el asesinato.

Los investigadores recuperaron el arma utilizada en el asesinato, un rifle de cerrojo del calibre .30, normalmente utilizado para la caza.

