La Primera Sala del Supremo de Brasil formó este jueves una mayoría de tres votos para penalizar al expresidente Jair Bolsonaro, luego de haberle acusado de liderar una trama que tenía como fin dar un golpe de Estado.

La juez Cármen Lúcia Antunes, uno de los cinco magistrados que integran la sala, dio el tercer voto a favor de una condena al respaldar los argumentos del juez instructor, Alexandre de Moraes, quien declaró a Bolsonaro y a siete de sus aliados culpables de cinco delitos contra el orden democrático.

Después de Antunes, que dejó un resultado parcial de 3-1, solo falta el voto de Cristiano Zanin, quien, como presidente de la sala, se encargará de proclamar el resultado del juicio, uno de los más importantes de la historia reciente de Brasil.

Hasta entonces, existe la posibilidad de que alguno de los jueces pueda cambiar el sentido de su voto.

Antunes apoyó los argumentos del juez relator y afirmó que hay «pruebas concluyentes» que muestran que, desde 2021, un «grupo liderado por Jair Bolsonaro» intentó «abolir el Estado democrático de derecho, restringir los poderes, en especial el Judicial, y deponer el Gobierno legítimamente constituido».

Bolsonaro, actualmente bajo arresto domiciliario, responde en este proceso por cinco crímenes por los que podría recibir una pena máxima de unos 40 años: abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal armada, deterioro del patrimonio protegido y daño calificado.

Una vez que se conozcan los votos de los cinco magistrados, estos pasarán a discutir la fijación de la pena para cada uno de los posibles condenados, lo que previsiblemente ocurrirá el viernes.

Con información de EFE