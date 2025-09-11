Luego de 24 horas del apagón nacional en Cuba, actualmente en la isla se están generando más de 1000 megavatios (MW), que representa en torno al 40 % de la demanda habitual en esa franja horaria.

Previamente, el ministerio de Energías aseguró en sus redes sociales que quedaban por conectar al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, así como Pinar del Río.

El resto de las regiones contaban con electricidad en varios circuitos y centros considerados vitales como hospitales y unidades de bombeo de agua, aunque el SEN sigue siendo incapaz de satisfacer la demanda energética, como sucede desde hace meses.

La crisis energética en Cuba, agravada desde mediados del año pasado, provocó el miércoles la quinta caída del SEN en al menos un año, con la consecuente paralización de la vida en la isla caribeña.

La nueva caída del SEN fue por la salida “inesperada” de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las principales del país, ubicada en Matanzas (oeste).

La isla caribeña lleva desde mediados del año pasado serios problemas en la producción de energía eléctrica, lo que se refleja en prolongados apagones diarios. El promedio diario sin corriente en julio y agosto fue de entre 15 y 16 horas, según la UNE.

El régimen cubano dice que las principales causas de los apagones son las averías en las centrales térmicas -con década acumuladas de explotación- y la falta de divisas para importar el combustible necesario para los motores de generación eléctrica.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del régimen cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

Los cortes atizan asimismo el descontento social en Cuba y han estado vinculados a las principales protestas que se han registrado en el país en los últimos años, como las de julio de 2021.

