Cuba sufrió este miércoles un nuevo apagón en todo el país, el quinto de carácter nacional en menos de dos años, según informó en redes sociales la Unión Eléctrica (UNE) de la dictadura, que una vez culpa a las «sanciones estadounidenses» pasando por alto informes independientes que demuestran la enorme corrupción de la cúpula castrista.

El corte eléctrico general, que afecta a más de nueve millones de cubanos, tuvo lugar a las 9:14 de la mañana, hora local, aparentemente tras una falla en la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, una de las principales del país.

«Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico que puede estar asociada a una salida inesperada de la CTE Guiteras, no obstante se investigan las causas. Ya Comenzó el proceso de restablecimiento», escribió en redes sociales el Ministerio de Energía y Minas (Minem) de la dictadura.

El Minem agregó que ya han comenzado las tareas de restablecimiento del SEN, un procedimiento lento y laborioso que en las últimas ocasiones ha llevado días.

ATENCIÓN. Apagón nacional total en Cuba. pic.twitter.com/jUKx3eLEqy — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) September 10, 2025



Este proceso supone empezar a generar energía con las fuentes de arranque sencillo (solar, hidroeléctrica, motores de generación) para ir dando servicio a pequeñas áreas que luego se van interconectando.

El objetivo es llevar cuanto antes la suficiente energía a las centrales termoeléctricas del país, el pilar de la generación eléctrica en Cuba, para que estas puedan de nuevo arrancar y producir energía.

El SEN sufrió una caída parcial el domingo pasado por la noche, cuando la rotura de un cable de alta tensión dejó durante horas sin suministro a cinco provincias del este del país.

Más allá de las averías, los apagones por falta de capacidad de producción eléctrica son una constante desde hace años en Cuba, pero se han agravado considerablemente en los últimos meses. La duración promedio de los cortes este julio y agosto fue de entre 15 y 16 horas, según ha admitido la UNE.

En los últimos dos años se han registrado otras cuatro caídas nacionales del SEN, dos se debieron al paso de huracanes y las otras dos a la gran precariedad con la que opera el sistema eléctrico en Cuba.

Infrafinanciación y corrupción

Las centrales térmicas cubanas están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversión y mantenimiento; mientras que decenas de motores de generación están a diario fuera de servicio por la falta de divisas del país para importar suficiente combustible, según alega el régimen, que por otro lado es señalado de ocultar una fortuna de 18000 millones de dólares a través del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), que tiene docenas de empresas estatales administradas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias bajo su control, según documentos secretos revelados por el Miami Herald.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959, que instauró una brutal dictadura que ya lleva más de seis décadas en el poder.

Como era de esperarse, el régimen castrista atribuye la situación al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y le acusa de «asfixia energética». Un discurso repetido que ha sido desmontado en más de una oportunidad, no solo con escándalos de corrupción que exponen los lujos de los que disfruta la cúpula de la dictadura sino también con cifras de comercio exterior que evidencian cómo Cuba importa productos sin restricciones, incluso de Estados Unidos.

Diversos cálculos independientes coinciden en estimar que el régimen cubano necesitaría entre 8000 y 10000 millones de dólares para reflotar el sistema eléctrico, una cantidad de la que el castrismo dice no tener, aunque informes independientes que muestran la corrupción de la élite «comunista» indican lo contrario.

Los apagones suponen un fuerte lastre a la economía cubana, que se contrajo 1,1 % en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada de 11 %, según datos oficiales. La CEPAL también prevé que su Producto Interno Bruto sea negativo este año.

Los apagones atizan asimismo el descontento social en Cuba y han estado vinculados a las principales protestas que se han registrado en el país en los últimos años, como las de julio de 2021, las de Nuevitas y La Habana de agosto de 2022, y las de Santiago de Cuba y otras ciudades en marzo de 2024.

Con información de EFE