El juicio oral contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro entra en su recta final a partir de este martes, cuando empezarán a exponer sus votos los cinco jueces que componen la Primera Sala de la Corte Suprema.

El tribunal programó sesiones diarias hasta el viernes para concluir el proceso contra el exmandatario y siete de sus antiguos colaboradores, acusados de intento de golpe de Estado en 2022.

La fase final arrancó la semana pasada con las sustentaciones orales de la Fiscalía, que pidió condenar a todos, y de las defensas de los reos, que alegaron falta de pruebas y solicitaron la absolución de sus clientes.

Ahora tomarán la palabra los cinco jueces de la Primera Sala, entre los que se encuentran Cristiano Zanin, exabogado personal de Lula, y Flávio Dino, exministro de Justicia del dirigente del Partido de los Trabajadores.

El primero en votar será Alexandre de Moraes, quien es el juez instructor del caso. Con fama de implacable y sancionado por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, por promover una «cacería de brujas» contra Bolsonaro, ya insinuó en la apertura del juicio que propondrá una sentencia condenatoria dura.

De Moraes sostuvo entonces que se buscó imponer «una verdadera dictadura» en Brasil, al intentar anular las elecciones de 2022, decretar medidas excepcionales y prolongar el mandato de Bolsonaro mediante el uso de la fuerza.

Bolsonaro está acusado de cinco delitos contra el orden democrático, por los que podría recibir hasta 40 años de prisión.

De acuerdo con el fiscal general, Paulo Gonet, Bolsonaro fue el «líder» del complot, editó borradores de decretos para revertir su derrota electoral e incluso avaló un supuesto plan para asesinar a Lula y a otras autoridades.

Según adelantaron sus abogados la semana pasada, el expresidente de 70 años tiene previsto escuchar el veredicto desde su casa por motivos de salud, en Brasilia, donde cumple prisión domiciliaria tras haber violado unas medidas cautelares impuestas por el tribunal.

Tras De Moraes, votarán Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin, quien será el encargado de proclamar el resultado.

Hay una enorme expectación en torno a la exposición de Fux, quien ya cuestionó algunos argumentos de De Moraes en casos relacionados con el 8 de enero de 2023.

Posteriormente, está previsto que los cinco jueces de la sala debatan sobre la fijación de la pena para cada reo.

En caso de condena, para lo que se necesita una mayoría de al menos tres votos, el ingreso en prisión no será automático, pues aún cabe recurso.

No obstante, también existe la posibilidad de que alguno de los magistrados solicite más tiempo para analizar el caso. Si así fuera, el juicio oral se suspendería por un máximo de 90 días, con lo que se reanudaría a principios de diciembre.

