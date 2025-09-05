El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes al régimen venezolano que si sus aviones cazas ponen «en una situación peligrosa» a las fuerzas de su país estos «serán derribados», un día después de que el Pentágono confirmara que dos F-16 venezolanos sobrevolaron un destructor estadounidense que se encuentra en aguas del sur del Caribe, como parte del operativo desplegado por el Pentágono contra el narcotráfico en la región.

«Yo diría que van a meterse en problemas», declaró Trump tras ser consultado por los periodistas en el Despacho Oval. El mandatario fue cuestionado después de que el Departamento de Defensa -rebautizado este viernes como Departamento de Guerra- denunciara que dos cazas F-16 venezolanos sobrevolaron el destructor USS Jason Dunham, que navegaba en aguas internacionales del Caribe.

El Pentágono calificó este acto como una «maniobra provocativa» para interferir con las acciones contra el «narcoterrorismo». Días antes, EEUU atacó una embarcación que trasportaba droga procedente de Venezuela, causando la muerte de once traficantes que según Washington, pertenecían a la organización criminal transnacional Tren de Aragua, de origen venezolano.

Ante la pregunta de cómo reaccionaría si percibe una amenaza real por parte de aviones venezolanos, Trump fue tajante. «Yo diría, general, si ellos hacen eso, usted tiene la opción de hacer lo que quiera, ¿de acuerdo?», afirmó dirigiéndose al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor conjunto, y a Pete Hegseth, jefe del Pentágono. «Si vuelan en una posición peligrosa, yo diría que usted, o sus capitanes, pueden tomar la decisión sobre qué hacer», añadió.

Consultado sobre qué tan cerca llegaron los aviones, Trump no quiso entrar en detalles: «No quiero hablar de eso. Pero si nos ponen en una posición peligrosa, serán derribados».

#ATENCIÓN: Trump instruye al general Caine a derribar aviones del régimen de Nicolás Maduro que amenacen la seguridad de buques de guerra de #EEUU. pic.twitter.com/tiEWeDhLxm — Emanuel Figueroa (@EmaFigueroaC) September 5, 2025

Régimen chavista denuncia «amenaza» a su permanencia en el poder

Más temprano, se conoció la orden emanada desde su despacho de enviar 10 aviones de combate cazas F-35 a un aeródromo en Puerto Rico, el territorio estadounidense más cercano a Venezuela, según reveló la agencia Reuters, lo que de inmediato fue considerado por la dictadura chavista como una amenaza para su permanencia en el poder, según manifestó el canciller del régimen, Yván Gil.

«Nadie en su sano juicio puede avalar la irracionalidad que trata de imponer (el secretario de Estado), Marco Rubio, y su camarilla, desplegando submarinos nucleares en un zona desmilitarizada, desplegando buques de guerra, desplegando aviones para amenazar a un gobierno libre y soberano como el venezolano», manifestó Gil, evidenciando un claro nerviosismo.

En un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el funcionario chavista reiteró que Rubio justifica el despliegue militar «usando como pretexto una supuesta persecución contra el narcotráfico», incluyendo, mencionó, que el régimen venezolano trafica con drogas, pero, agregó, esto es «la mayor mentira».

