El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles que Venezuela creó a Estados Unidos un «tremendo problema» con relación al tráfico de drogas y la inmigración irregular, y añadió: «no vamos a consentirlo más».

«Venezuela ha actuado muy mal, tanto por el tema de las drogas como por enviar a algunos de los peores criminales del mundo a nuestro país. Vacían sus cárceles en Venezuela y los envían hacia Estados Unidos. Y ese es parte del problema que tenemos. Estamos acabando con ellos, nos estamos deshaciendo de ellos rápidamente, pero han causado un problema tremendo», aseguró Trump ante los periodistas en el Despacho Oval.

Las declaraciones del mandatario estadounidense surgen un día después de que él mismo anunciara que las fuerzas armadas de su país eliminaron a once integrantes del Tren de Aragua durante un «ataque cinético» contra «narcoterroristas» en aguas del Caribe.

«En el barco había enormes cantidades de drogas. Tenemos grabaciones de ellos hablando. Eran cantidades masivas de drogas entrando a nuestro país para matar a mucha gente, y todos lo entienden perfectamente», dijo Trump sobre la embarcación atacada.

Anteriormente, en un mensaje desde la plataforma Truth Social, Trump dio detalles sobre el ataque al «barco narcoterrorista», especificando que el operativo tuvo como resultado «11 terroristas muertos en acción» y no hubo heridos dentro de las filas estadounidenses.

«No vamos a tolerarlo más. Venezuela es unos de los peores actores en todo el grupo, y tenemos un grupo de actores bastante malos ya», añadió.

Previamente, el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, dijo que este ataque, en el sur del mar Caribe, es el inicio de una campaña contra los carteles de la droga controlados por el régimen en Venezuela.

«El presidente (Donald) Trump está dispuesto a pasar a la ofensiva de maneras que otros no lo han hecho, y a enviar esa señal clara al Tren de Aragua, el Cartel de los Soles y otros que emanan de Venezuela, no vamos a permitir este tipo de actividad», dijo en entrevista a la cadena Fox News.

El jefe del Pentágono calificó a la operación contra los «narcoterroristas» como «una clara demostración de poderío militar» estadounidense.



EE.UU. ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para combatir el tráfico de drogas que «contaminan» las calles del país norteamericano.