El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las fuerzas armadas de su país eliminaron a once integrantes del Tren de Aragua durante un «ataque cinético» contra «narcoterroristas» en aguas del Caribe este martes.

En un mensaje desde la plataforma Truth Social, el mandatario dio detalles sobre el ataque al «barco narcoterrorista», especificando que el operativo tuvo como resultado «11 terroristas muertos en acción» y no hubo heridos dentro de las filas estadounidenses.

Previamente, fuentes del Departamento de Defensa confirmaron a EFE que las Fuerzas Armadas estadounidenses realizaron un «ataque de precisión» contra una embarcación que era operada por una organización designada como «narcoterrorista» en una operación antidrogas cerca de Venezuela.

Esta tarde, el presidente estadounidense, Donald Trump, había elogiado al «increíble» jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, quien lo puso al tanto del ataque contra una embarcación procedente de Venezuela cargada de drogas, un movimiento confirmado poco después por el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de un mensaje en X.

«Tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas provienen de Venezuela. Salen en grandes cantidades de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que lo eliminamos (el barco)», agregó el mandatario.

«Tal y como informó el presidente de los Estados Unidos hace unos momentos, hoy el Ejército de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un buque con drogas que había partido de Venezuela y que estaba siendo operado por una organización designada como narcoterrorista», escribió Rubio.

EE.UU. ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para combatir el tráfico de drogas que «contaminan» las calles del país norteamericano.