Este martes inició la primera sesión de la fase final del juicio contra el exmandatario Jair Bolsonaro y siete de sus antiguos colaboradores. El presidente de la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil, Cristiano Zanin, hizo la lectura de un acta del proceso y le pasó la palabra al magistrado Alexandre de Moraes, quien actúa como relator y presentará un resumen del caso y de las acusaciones que enfrentan los ochos reos, que, según calculan fuentes jurídicas, pueden suponer penas de hasta unos 40 años de prisión.

Bolsonaro, de 70 años y quien está en prisión domiciliaria, ha alegado problemas de salud y no ha solicitado la autorización que requeriría para asistir a la primera audiencia, que según sus familiares pretende acompañar por la televisión. El único reo presente en esta primera sesión es el general de la reserva Paulo Sergio Nogueira, quien fue ministro de Defensa durante la gestión de Bolsonaro. Los otros acusados están representados por sus abogados.

Durante la audiencia, el fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, afirmó que la democracia «asume su defensa activa frente a un intento de golpe» y hechos «extremadamente graves», explicados en una denuncia.

El fiscal también admitió que los ocho reos, que incluye a Bolsonaro, exministros y antiguos jefes militares, no participaron «en todas las fases del golpe», pero sostuvo que «todos colaboraron en cada etapa del proceso» con la intención de consumarlo.

Según la acusación, el asalto a los tres poderes se discutió incluso antes de las elecciones de octubre de 2022 e incluso sostiene que en la investigación fue hallado el borrador de un decreto que anulaba las elecciones, «intervenía» el Poder Judicial y ordenaba la detención de algunos jueces, entre ellos Alexandre De Moraes.

Tras el pronunciamiento del fiscal, los abogados de los ocho acusados en esta primera fase del proceso tendrán una hora cada uno para exponer sus alegatos.

Según las previsiones del tribunal, esa fase concluirá este miércoles y el juicio quedará entonces listo para una sentencia que deberá ser dictada durante tres sesiones que se celebrarán la semana próxima, los días 9, 10 y 12 de septiembre.

Con información de EFE