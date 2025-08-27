El presidente de Argentina, Javier Milei, debió ser evacuado en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, luego de que su caravana fuera atacada con piedras por un grupo de militantes opositores. El incidente obligó a interrumpir el acto, dejando dos detenidos y al menos un herido.

Milei se encontraba en una movilización junto a su hermana y secretaria general, Karina Milei, y el diputado José Luis Espert, durante la campaña de La Libertad Avanza. La actividad transcurría con normalidad hasta que manifestantes comenzaron a lanzar insultos y objetos contra el vehículo presidencial, lo que desató enfrentamientos.

🚨 ASÍ CAÍAN LAS PIEDRAS EN LA CARAVANA DE MILEI EN LOMAS DE ZAMORA ¡ES UNA LOCURA! “Botellas y piedras, le podrían haber pegado a MILEI” ¡¡ATAQUE AL PRESIDENTE!! @JMilei pic.twitter.com/MjFT5vmwtc — Agarra la Pala (@agarra_pala) August 27, 2025

Por motivos de seguridad, la comitiva fue evacuada. El mandatario y su hermana abordaron una camioneta alternativa, mientras que Espert abandonó el lugar en una moto. El legislador responsabilizó directamente al kirchnerismo y al intendente local, Federico Otermin.

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, repudió el ataque a través de redes sociales: “Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado”.

El hecho ocurre en medio de una campaña marcada por denuncias cruzadas y tensiones políticas. Milei ya había denunciado episodios de violencia en actos anteriores en la provincia de Buenos Aires.