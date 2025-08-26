Un funcionario de Gendarmería denunció la existencia de lujosas “celdas VIP” en la cárcel Santiago 1, ocupadas por miembros del Tren de Aragua, donde se encontraron objetos prohibidos como whisky, ropa de diseñador, tecnología y un sistema eléctrico clandestino.

El gendarme, cuyo testimonio fue recogido por Teletrece, aseguró que los privilegios que tenían los internos eran posibles gracias a la complicidad de funcionarios penitenciarios, entre ellos un suboficial apodado “el Doctor”, señalado como responsable de filtrar sus datos personales. Pocos días después de la denuncia, el funcionario sufrió un ataque a balazos en su domicilio en Cauquenes, hecho que también puso en riesgo a su hermana.

Según el relato, en un allanamiento realizado el 3 de abril en el módulo 1 se incautaron drogas, una cocina digital y una botella de whisky avaluada en 250.000 pesos, además de vestimenta de marcas exclusivas como Gucci y Versace, zapatillas Jordan, cortinas, alfombras, difusores de aromas y un proyector apodado “el astronauta”.

Uno de los puntos más graves fue la instalación de un sistema de cableado artesanal que permitía a los reclusos restablecer la energía eléctrica tras los cortes aplicados por Gendarmería.

El fiscal Sergio Soto advirtió que estos privilegios “eran imposibles de pasar por alto”, mientras que la subdirectora operativa de Gendarmería, Helen Leal, afirmó que se están realizando investigaciones para enfrentar la corrupción dentro de los recintos penitenciarios.