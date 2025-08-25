El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su esposa, Sonsoles Espinosa, ha multiplicado por más de 90 su patrimonio inmobiliario desde que abandonó La Moncloa en 2011. Su riqueza ha crecido especialmente tras intensificar su relación con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y sus actividades en China.

De acuerdo con un reporte de Voz Pópuli, Zapatero optó por el sueldo del Consejo de Estado (100.000 euros anuales) al dejar la presidencial, renunciando a la pensión vitalicia de expresidente (74.000 euros), debido a la incompatibilidad establecida por un decreto de 2012.

Sin embargo, en 2015 abandonó el Consejo para presidir una fundación alemana, retomando solo la pensión de expresidente. Su etapa post-Gobierno estuvo marcada por críticas a su gestión, una intervención económica de los mercados y un episodio depresivo, tras el cual comenzó a viajar frecuentemente a Venezuela.

En 2017, según Voz Pópuli, Zapatero adquirió un chalet de lujo en Famara Bungalows, Lanzarote, valorado en 1,2 millones de euros, con una hipoteca de 295.000 euros. En 2019, compró por 800.000 euros el chalet de Aravaca (Madrid) donde residía, valorado en más de dos millones, que vendió en enero de 2025. En 2024, adquirió otra propiedad en Puerta de Hierro (Madrid) por 700.000 euros, también valorada en más de dos millones. Estas tres propiedades elevan su patrimonio inmobiliario a unos tres millones de euros.

Zapatero ha sido clave en el giro de Pedro Sánchez hacia el régimen de Maduro y ha intensificado sus actividades en China, presidiendo el consejo asesor del think tank prochino Gate Center, vinculado a Fangyong Du, investigado por el CNI por posibles lazos con el espionaje chino.

Además, su hija Laura lidera la agencia publicitaria What The Fav, que ha incrementado significativamente sus ingresos desde 2019. Hasta enero de 2025, Kreab, una consultora para la que trabajó durante una década, prescindió de sus servicios, sin que se conozcan sus retribuciones. Este notable aumento patrimonial ha generado críticas por sus negocios y su relación con regímenes controvertidos.

Según datos oficiales, antes de dejar el Ejecutivo, Zapatero declaraba un patrimonio inmobiliario de 32.258,67 euros, correspondiente a una parcela en León, y un patrimonio total de 209.206,13 euros.