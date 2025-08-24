Trinidad y Tobago anunció su apoyo a Estados Unidos en caso de un conflicto con Venezuela por la disputa territorial del Esequibo, región reclamada por Guyana. La primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, confirmó que su gobierno permitirá el acceso de fuerzas estadounidenses a su territorio si Washington lo solicita para defender a Guyana ante una eventual agresión del régimen de Nicolás Maduro.

“Si Maduro ataca o invade Guyana, mi gobierno concederá acceso sin reservas a EE. UU. para proteger al pueblo guyanés”, afirmó Persad-Bissessar, subrayando que, aunque mantiene buenas relaciones con el pueblo venezolano, no tolerará agresiones.

La decisión se produce en un contexto de creciente presencia militar estadounidense en la región, con destructores como el USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson desplegados cerca de la costa venezolana. Estas operaciones, según Washington, buscan reforzar la seguridad regional y combatir el narcotráfico, particularmente contra el Cartel de los Soles, vinculado a la cúpula chavista.

«Trinidad y Tobago se ha visto sumida en la sangre y la violencia durante los últimos 20 años debido al tráfico de drogas, personas y armas de fuego, los países del Caribe, y en particular mi país, han experimentado un aumento masivo de la delincuencia transnacional y la actividad de las bandas», aseveró en un discurso la primera ministra trinitense, Kamla Persad.

Guyana, epicentro del conflicto por el Esequibo, fue el primer país caribeño en respaldar esta iniciativa, comprometiéndose a colaborar con socios internacionales para desmantelar redes criminales. Otros países como Surinam, Barbados y las Islas Turcas y Caicos, afectados por un aumento de la violencia, también han mostrado interés en fortalecer la cooperación en seguridad.

Breaking: PM Kamla Persad-Bissessar backs US military in Caribbean to combat “terrorist drug cartels.”

Says T&T won’t consult CARICOM on issue. Warns if Maduro attacks Guyana, US will get access “unflinchingly» to Trinidad and Tobago territory. pic.twitter.com/mTbvFF4PTF — Kejan Haynes (@KejanHaynes) August 23, 2025

La disputa por el Esequibo escaló en diciembre de 2023 tras un referéndum impulsado por Maduro, generando alarma internacional por el riesgo de un conflicto armado.

El presidente guyanés, Irfaan Ali, señaló la influencia de organizaciones criminales ligadas al régimen venezolano, como el Cartel de los Soles, en el aumento de la inseguridad regional. En Trinidad y Tobago, la violencia también ha alcanzado niveles críticos, con 625 asesinatos en el último año y una tasa de homicidios del 45,7%, según Insight Crime, donde el 43,6% de los casos está relacionado con pandillas.