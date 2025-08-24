El ministro del Interior de Francia, Bruno Retailleau, anunció durante su visita a Guadalupe un paquete de medidas para reforzar la seguridad en un archipiélago estratégico, territorio clave como puerta de entrada de Europa al Caribe, ubicado al norte de Dominica y al sureste de Puerto Rico.

De acuerdo con Entrevue, para fortalecer las investigaciones contra el tráfico de drogas, Retailleau confirmó la incorporación de 13 nuevos investigadores a la Oficina Antinarcóticos (Ofast) en los próximos meses. Además, se instalará un laboratorio de análisis balístico en Guadalupe, eliminando la necesidad de enviar armas decomisadas a Francia.

El gobierno francés también desplegará dos escuadrones móviles de gendarmería sin retirar el pelotón de la Guardia Republicana. Para controlar los más de 700 kilómetros de costa distribuidos en seis islas, se crearán dos brigadas náuticas, una en Gourbeyre (Basse-Terre) para la gendarmería y otra en Pointe-à-Pitre para la policía. Estas unidades reforzarán la vigilancia en zonas costeras y marítimas, frecuentemente utilizadas por traficantes.

La vigilancia marítima se fortalecerá con la instalación de dos radares en los canales estratégicos de Dominica y Les Saintes, complementados por un dron que proporcionará apoyo aéreo para detectar actividades sospechosas. Estas herramientas buscan garantizar un control efectivo de las costas, un desafío clave debido a la compleja geografía del archipiélago.

Los puntos de entrada de Guadalupe, como su puerto y aeropuerto, son prioritarios en la lucha contra el narcotráfico. Un escáner móvil de contenedores ya ha permitido decomisar decenas de kilos de cocaína.

Retailleau destacó la implementación de un sistema integral de control de pasajeros en el aeropuerto. Con la transformación del Gran Puerto Marítimo de Guadalupe en un centro logístico regional, se realizará una auditoría para fortalecer la seguridad, medida que también se aplicará en el puerto de Fort-de-France, Martinique, dentro del proyecto Hub Antilles.

Déclaration du ministre des Outre-mer, Manuel Valls suite aux annonces du ministre de l’Intérieur @BrunoRetailleau en Guadeloupe : pic.twitter.com/1bJ93uPsLy — Ministère des Outre-mer (@outremer_gouv) August 24, 2025

Guadalupe enfrenta una preocupante ola de violencia armada, con 27 homicidios por arma de fuego registrados este año, superando el total de 2024. El asesinato de un joven el pasado viernes por la noche subraya la gravedad de la situación.

Guadalupe, formada por las islas principales de Basse-Terre y Grande-Terre y varios islotes, es un punto neurálgico en el Caribe. Las medidas anunciadas reflejan la determinación de Francia de contrarrestar el crimen organizado en la región, en un momento de crecientes tensiones por el narcotráfico y la violencia en el Caribe.