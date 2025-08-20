El expresidente colombiano Álvaro Uribe afirmó este miércoles, en su primera aparición pública tras quedar en libertad, que la oposición ganará «tranquilamente» las elecciones de 2026 para «rescatar» la libertad y la democracia en el país, que está siendo gobernado por el exguerrillero Gustavo Petro.

«Nosotros vamos a ganar tranquilamente», dijo Uribe en la localidad de Sabaneta, cercana a Medellín, donde reunió a sus seguidores poco después de recibir la boleta de libertad, mientras la Justicia revisa en segunda instancia su condena a 12 años de prisión domiciliaria por un caso de sobornos.

Ante los gritos de «Fuera, Petro» coreados por algunos de los presentes contra el presidente colombiano, Uribe, líder del Centro Democrático, les pidió mantener la calma y cambiar esa consigna por la de «Adentro democracia».

Uribe, de 73 años y primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente, llegó a Sabaneta escoltado por un anillo de policías que lo protegían de una multitud que agitaba banderas tricolores y levantaba teléfonos para registrar el momento.

En su discurso, que se extendió por una hora y media, sostuvo que Colombia ha perdido la tranquilidad, a la que definió como la «más importante expresión de libertad», debido a la «presencia dominante del narcotráfico», e instó a sus simpatizantes a «recuperarla».

«Rescatar la libertad de los colombianos no es de derecha ni de izquierda ni de centro, es la recuperación de un principio democrático (…) Queremos participar en esta batalla de la coalición democrática», dijo Uribe, reiterando que dedicará «cualquier minuto» de su libertad «a luchar por la libertad de los colombianos».

Uribe también arremetió contra el gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro, al que acusó de «amenazar al sector privado», y reconoció que «el problema del país es grave» y que «esta es una lucha muy difícil», pero aseguró que el Centro Democrático, partido del que es fundador y líder, está «construyendo una solución para todos los colombianos».

Uribe asegura que EEUU tiene pruebas contra Maduro

El exmandatario colombiano también expresó este miércoles en su discurso que la recompensa de 50 millones de dólares que ofrece Estados Unidos por Nicolás Maduro es porque tiene pruebas de sus vínculos con el «narcoterrorismo» y dijo que el despliegue de buques estadounidenses en el sur del Caribe, cerca de Venezuela, es una acción de justicia por que el dictador venezolano es un «blanco legítimo» de EEUU por ser un «usurpador» y «cabecilla de un grupo narcoterrorista».

«Los Estados Unidos ofrecen 50 millones de dólares de recompensa para dar con Maduro. Eso no es por capricho, es porque la Justicia norteamericana desde hace muchos años tiene un acervo probatorio que crece de que esa dictadura se ha apoyado en el narcoterrorismo, protege narcoterroristas y se protege con narcoterroristas», dijo.

#ÚLTIMAHORA Álvaro Uribe afirma que Maduro es un “blanco legítimo” de EE.UU. por ser «usurpador» y «cabecilla de un grupo narcoterrorista» https://t.co/dcqBGX8HiJ pic.twitter.com/hrk5jHOVkp — Monitoreamos (@monitoreamos) August 20, 2025

Un acto de fe por Miguel Uribe Turbay

El expresidente anunció que el próximo sábado participará en un acto simbólico en el lugar de Bogotá donde el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, figura de su partido y sin parentesco con él, fue atacado a tiros el 7 de junio. El político estuvo hospitalizado dos meses en una clínica de la capital, antes de fallecer el 11 de agosto.

«El sábado haremos un acto de fe y de llamado a la patria desde aquel lugar del sur de Bogotá en el cual atentaron y finalmente asesinaron a nuestro mártir», expresó, agregando que también visitará el cementerio donde reposa Miguel Uribe, a quien calificó como un «ejemplo por su estudio, dedicación y transparencia».

El Centro Democrático tenía cinco precandidatos presidenciales para 2026, pero tras la muerte de Uribe Turbay las figuras que hay por ahora en contienda son los senadores Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Andrés Guerra.

Primera victoria de la defensa

Álvaro Uribe fue condenado por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá a 12 años de prisión domiciliaria tras hallarlo culpable en primera instancia de fraude procesal y soborno en actuación penal por haber pagado a exparamilitares presos para que no lo vincularan con el paramilitarismo que enfrentó a las narcoguerrillas en el marco del conflicto armado colombiano.

Sin embargo, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá falló ayer a favor de un recurso de apelación de su defensa y ordenó su libertad inmediata mientras el proceso se resuelve en segunda instancia.

A pesar de la condena, Álvaro Uribe ha mantenido desde su casa campestre en la localidad de Rionegro, cercana a Medellín, una intensa actividad política relacionada con las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, dando indicaciones a sus compañeros de partido.

Con información de EFE