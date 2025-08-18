Tres buques de guerra estadounidenses, específicamente destructores con misiles guiados Aegis, llegarán a las costas de Venezuela en las próximas 36 horas como parte de un esfuerzo para hacer frente a las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, según informaron este lunes dos fuentes a la agencia de noticias Reuters.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, indicó que el compromiso adicional de activos militares en la región en general incluiría varios aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque.

El funcionario indicó que el proceso se prolongaría durante varios meses y que el plan es que operaren en espacio aéreo y aguas internacionales. Los activos navales pueden utilizarse no solo para llevar a cabo operaciones de inteligencia y vigilancia, sino también como plataforma de lanzamiento para ataques selectivos si se toma una decisión, añadió el funcionario.

Trump ha hecho de la represión a los cárteles de la droga un objetivo central de su Administración como parte de un esfuerzo más amplio para limitar la migración irregular y asegurar la frontera sur de Estados Unidos. En los últimos meses, el gobierno de Trump ya ha desplegado al menos dos buques de guerra para apoyar las iniciativas de seguridad fronteriza y la lucha contra el narcotráfico.

El presidente Donald Trump ha querido utilizar las fuerzas armadas para perseguir a las bandas de narcotraficantes latinoamericanas que han sido designadas como organizaciones terroristas transnacionales. Otro funcionario estadounidense declaró a Reuters que, en total, se espera que unos 4000 marineros e infantes de marina se comprometan con las iniciativas de la Administración Trump en la región sur del Caribe, es decir, frente a las costas de Venezuela.

En febrero, la Administración Trump designó al Cártel de Sinaloa de México y a otras bandas de narcotraficantes, así como al grupo criminal venezolano Tren de Aragua, como organizaciones terroristas transnacionales, al tiempo que intensificaba la aplicación de medidas migratorias contra presuntos pandilleros. Pero no quedó allí. Hace poco más de dos semanas la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro incluyó en esa lista al venezolano Cártel de los Soles, que sería dirigido por el propio dictador venezolano Nicolás Maduro, de acuerdo con las acusaciones de EEUU.

En este orden de ideas, el pasado 7 de agosto, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado aumentaron de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por «información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro», una suma comparable solo con lo que se ofrecía por la captura del exlíder de Al Qaeda y responsable de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Osama Bin Laden.

Y justo al día siguiente de aumentar la recompensa por la captura de Maduro, el New York Times reveló que «el presidente Trump firmó en secreto una directriz dirigida al Pentágono para comenzar a usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga latinoamericanos que su Administración considera organizaciones terroristas», lo que hoy no solo confirma Reuters sino que además ofrece detalles y corrobora que los buques de guerra se dirigen hacia las costas venezolanas.

Con información de Reuters