El expresidente colombiano Álvaro Uribe planteó este domingo la posibilidad de que su partido, el Centro Democrático, haga una coalición con otras fuerzas para las elecciones presidenciales y legislativas del año próximo.

Uribe reunió a los cuatro precandidatos presidenciales del Centro Democrático para orientar la campaña electoral tras el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, quien era el quinto de ese grupo de aspirantes y se perfilaba como la opción más viable.

«El país y ustedes, los precandidatos, han venido hablando de la necesidad de una gran coalición democrática. A mí me parece que es fundamental», dijo el expresidente, quien reconoció que «el partido tiene que hacer coaliciones (…) sobre principios de cara al pueblo colombiano», no basadas en el reparto de contratos y de puestos públicos.

Según el expresidente, tienen que ser «coaliciones que identifiquen unos compromisos programáticos, coaliciones que tengan un fundamento en los principios esenciales que necesita un proyecto de restauración del camino democrático de la nación, un gobierno de tránsito».

En la reunión estuvieron presentes los cuatro precandidatos del Centro Democrático, los senadores Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Andrés Guerra. Uribe no descartó la posibilidad de incluir otro nombre para ocupar el puesto que quedó vacante en la consulta interna del Centro Democrático con la muerte de Uribe Turbay, ocurrida el pasado 11 de agosto, dos meses después de ser gravemente herido a tiros en un atentado.

El pasado viernes el expresidente se reunió en su casa de campo en Rionegro, en el departamento de Antioquia (noroeste), con el exministro de Defensa y exembajador en Washington Juan Carlos Pinzón, con quien dijo que identificó «puntos comunes fundamentales en seguridad, exigencia de transparencia, impulso al emprendimiento privado, Estado austero y pequeño y política social».

Sin embargo, ante la oposición de un sector del partido a recibir a Pinzón por el hecho de que fue ministro de Juan Manuel Santos (2010-2018), a quien el uribismo no le perdona que haya firmado el acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC, Uribe desechó hoy esa posibilidad, al señalar que quien reemplace a Uribe Turbay en las internas debe ser alguien «surgido del seno del partido».

Uribe dejó claro que antes de tomar una decisión sobre «el candidato único del partido» y sobre las listas para el Senado del Centro Democrático, se debe escuchar la opinión de Miguel Uribe Londoño, presente en la reunión y padre de Miguel Uribe Turbay.

Con información de EFE