La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal de Brasil anunció este viernes que la fase final del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro comenzará el próximo 2 de septiembre. El presidente de ese brazo del Supremo, Cristiano Zanin, decidió además que, si fuera necesario, serán celebradas audiencias los días 3, 9, 10 y 12 de septiembre.

Además de Bolsonaro serán juzgados otros siete acusados, que al igual que el exmandatario se enfrentan a condenas que podrían oscilar entre doce y cuarenta años de prisión. Zanin determinó la fecha para el juicio oral a pedido del relator del proceso, Alexandre de Moraes.

Bolsonaro y sus siete antiguos colaboradores responden por los presuntos delitos de golpe de Estado, intento de abolición del Estado democrático de derecho, asociación armada para delinquir, daño calificado al patrimonio público y deterioro del patrimonio público.

Según la acusación formulada por la Fiscalía General, esto fue concebido después de que Bolsonaro fue derrotado en las elecciones de octubre de 2022 por el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

La Fiscalía afirma que, tras el fracaso de los planes iniciales, los acusados habrían incitado el asalto a Brasilia del 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando miles de bolsonaristas depredaron las sedes de los tres poderes del Estado y exigieron que las Fuerzas Armadas derrocaran al nuevo Gobierno.

En sus alegaciones finales, Bolsonaro rechazó de plano todas las acusaciones a través de sus abogados, quienes han pedido al tribunal su absolución.

La defensa del exmandatario alegó que existe una absoluta falta de pruebas, negó su participación en un complot y calificó de «absurdas» las acusaciones de la Fiscalía.

