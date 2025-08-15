Anchorage, 15 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, concluyeron este viernes su cumbre en Alaska con una breve rueda de prensa conjunta en la que no anunciaron ningún acuerdo sobre la paz en Ucrania.

Trump dijo que la reunión de más de tres horas con Putin y su delegación en la base de Elmendorf-Richardson fue «extremadamente productiva», pero «no hemos llegado» a la meta.

«Muchos puntos se acordaron. Solo hay algunos pocos que se quedaron (sin resolver). Algunos no son significativos. Uno es probablemente el más significativo, pero tenemos una buena oportunidad de llegar a resolverlos. No hemos llegado allí, pero tenemos una buena oportunidad de lograrlo», dijo un críptico Trump en una rueda de prensa sin preguntas.

Según informaron funcionarios de la Casa Blanca, la primera toma de contacto de esta cumbre comenzó sobre las 11:30 hora local.

Trump estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para Medio Oriente y mediador con el Kremlin, Steve Witkoff, mientras que junto a Putin asistieron el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

Noticias 🇺🇸🇷🇺 | Anchorage, 15 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, concluyeron este viernes su cumbre en Alaska con una breve rueda de prensa conjunta en la que no anunciaron ningún acuerdo sobre la paz en Ucrania. pic.twitter.com/vQ5BZMAtDr — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) August 15, 2025



Por su parte, Vladímir Putin apoyó la concesión de garantías de seguridad a Ucrania, en lo que coincidió con su homólogo de EEUU, Donald Trump.

«Estoy de acuerdo con el presidente Trump. Él habló hoy de que, sin lugar a dudas, debe garantizarse también la seguridad de Ucrania. Estamos dispuestos a trabajar en ello», dijo Putin durante la rueda de prensa conjunta en la base aérea de Elmendorf-Richardson, cerca de Anchorage, Alaska.

Adicionalmente, Putin propuso este viernes en Alaska a Trump celebrar la próxima cumbre en Moscú, tras subrayar que se pueden dar todas las condiciones para que él y el mandatario estadounidense logren poner fin al conflicto en Ucrania, al tiempo que llamó a Kiev y a los países europeos a no torpedear los logros alcanzados ya en el proceso de paz.

Con información de EFE