La guerrilla del ELN, en conjunto con la Guardia Nacional en manos del chavismo, tienen una ruta de tráfico de armas desde varios estados venezolanos hacia los departamentos colombianos de Arauca y Norte de Santander. A esto se le suma la creación de campos de entrenamientos de francotiradores y operadores de drones, utilizados para atacar a civiles y fuerzas del orden. Estos campamentos estarían en Apure, Táchira, Zulia y Amazonas, según nuevos reportes de la inteligencia colombiana.

Entre los hallazgos que publicó en exclusiva el diario El Tiempo, se revela que los centros de adiestramiento en el manejo de drones con explosivos cuentan con instructores venezolanos, así como otros provenientes de Ecuador y Siria. Las lecciones se enfocan en aprender a lanzar granadas con estos dispositivos, no solo en el Catatumbo, sino en el sur de Bolívar.

Los campos en entrenamiento en Venezuela estarían a cargo de cabecillas del ELN. En cuanto a las armas y los drones, llegarían a este territorio a través de mafias y redes criminales en Asia y África.

“Están manipulando ‘drones kamikaze’, manejados por comisiones especializadas, los cuales estarían equipados con granadas de hasta 85 milímetros. Además, se habla de la presencia de tecnología antidrones desplegada por el ELN en varios puntos estratégicos del sur de Bolívar, para repeler la incursión del ‘clan del Golfo’ con estos dispositivos”, informó una fuente al diario colombiano.

Esto confirmaría las hipótesis que surgieron luego de la captura de ‘Brayan’ Horacio Niño Castro, un francotirador del ELN, en las que se apuntaba a Venezuela como el territorio donde este guerrillero recibió formación, en conjunto con otros reclutas, respecto al manejo de armas de precisión y tácticas de tiro selecto.

Las autoridades indicaron que ‘Brayan’ no sería el único miembro del ELN con estas capacidades en la región. En la actualidad hay cuatro francotiradores identificados, aunque se presume la existencia de otros, distribuidos por zonas de influencia de esta guerrilla.

«Los entrenamientos son intensivos, en menos de 4 meses estas personas deben estar preparadas para comandar los ataques en zonas donde el ELN libra guerra con otros grupos armados como Catatumbo, Antoquia, Sur de Bolívar, Arauca y Chocó», dijo un informante en exclusiva al diario El Tiempo.