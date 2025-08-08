El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que el próximo 15 de agosto se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska.

“La tan esperada reunión entre mi persona y el presidente Vladímir Putin, de Rusia, se llevará a cabo el próximo viernes en el gran estado de Alaska”, dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

La reunión será para discutir el posible fin del conflicto con Ucrania y un intercambio territorial que ha sido calificado como una medida polémica.

La ubicación de la reunión fue un punto de gran interés después de que se propusiera inicialmente la cumbre tras una llamada entre Trump y Putin el miércoles, luego de que el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, viajara a Moscú para reunirse con el jefe del Kremlin.

Hungría, Suiza, Italia y los Emiratos Árabes Unidos estaban bajo consideración, con Putin inicialmente favoreciendo a Hungría, según fuentes familiarizadas con la planificación, reseña el portal Fox News.

El jefe del Kremlin también descartó la idea de reunirse en Italia, según informes del viernes, debido a la percibida cercanía de Roma con el presidente ucraniano Volodímyr Zelenski.

Tras la llamada Trump-Putin del miércoles, el presidente de Estados Unidos también habló con Zelenski y con líderes europeos sobre la posibilidad de una reunión trilateral.

Moscú, que hasta ahora se ha negado a realizar reuniones directas entre Putin y Zelenski, no parece estar dispuesto a participar en una reunión trilateral pronto, ya que el asesor de política exterior del Kremlin señaló el miércoles que la posibilidad de tal reunión fue «mencionada» pero «no discutida».

Informes posteriores sugirieron que Putin podría estar abierto a reunirse cara a cara con Zelenski, pero solo si se cumplen ciertas «condiciones», aunque no está claro cuáles son estos requerimientos.

Presuntamente, Putin ha sugerido que Ucrania debería ceder formalmente las regiones de Donetsk y Luhansk, que Moscú anexó ilegalmente en 2022, pero sobre las cuales no tiene control total.

Aunque Zelenski ha contrarrestado demandas territoriales similares señalando que, según la Constitución de Ucrania, se requeriría un referéndum nacional para cualquier concesión territorial.

De igual forma, Zelenski indicó que se sugirió al menos una reunión bilateral entre los líderes de EE. UU. y Rusia, que posiblemente sería seguida por una reunión con Trump, Putin y Zelenski.