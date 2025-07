El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reiteró que el dictador Nicolás Maduro “no es el presidente de Venezuela y su régimen no es el gobierno legítimo”, sino que Maduro lidera el cártel de Los Soles, “una organización narcoterrorista que se ha apoderado de un país”.

En un mensaje en X, el jefe de la diplomacia estadounidense recalcó que Maduro está acusado de introducir drogas en Estados Unidos, después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designara al Cártel de Los Soles como grupo terrorista internacional, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Maduro is NOT the President of Venezuela and his regime is NOT the legitimate government. Maduro is the head of the Cartel de Los Soles, a narco-terror organization which has taken possession of a country. And he is under indictment for pushing drugs into the United States.

