A días de cumplirse un año de las elecciones presidenciales en Venezuela —tras las cuales el Consejo Nacional Electoral (CNE), declaró ganador a Nicolás Maduro— María Corina Machado aseguró que “Maduro va a salir del poder”. En una entrevista concedida al diario español ABC, se refirió a la violencia ejercida por el chavismo contra las protestas ciudadanas, el secuestro de presos políticos y una negociación para la salida del Maduro del poder.

Las declaraciones de Machado no son casualidad. Con ellas busca remarcar su vigencia política en medio de un contexto donde predomina la represión, el empobrecimiento sistemático de los venezolanos a manos de la dictadura y la arremetida cada vez más evidente contra quienes resguardaron votos y la integridad de los resultados en el proceso electoral del 28 de julio de 2024 y que terminó siendo manipulado desde Miraflores.

“Nadie se resigna al hambre, a la miseria, al terror, a la familia separada, a tus hijos secuestrados. Quien piense eso no entiende nada, se está quedando en esa cortina de hierro que el régimen trata de imponer sobre Venezuela. Pero lo que está ocurriendo debajo de esa gran máscara es un país en efervescencia. ¿Cómo que no hay protesta? ¿Cómo que no hay organización? Lo que pasa es que todo el que medio levanta la voz termina preso”, aseguró Machado, sin dejar de mencionar que a su juicio, el sistema impuesto por el chavismo “es inviable e insostenible y se está hundiendo”.

Las turbias alianzas entre España y el chavismo

Sus declaraciones son publicadas justo después de que el régimen dirigido por Nicolás Maduro ordenara la captura de nuevos presos políticos bajo la artimaña de la puerta giratoria. Aunque se contabilizan 59 excarcelaciones al finalizar este fin de semana, según el último balance de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, en paralelo agentes de la dictadura secuestraban a más personas ligadas al entorno político opositor. La situación también fue mencionada por estas horas por Edmundo González Urrutia: “Venezuela está secuestrada por una estructura de poder que negocia la libertad como quien negocia rehenes”, aseveró.

El punto de partida fue que el régimen aceptó ordenar las excarcelaciones a cambio de 252 venezolanos recluidos en El Salvador por estar acusados de pertenecer a la banda criminal trasnacional Tren de Aragua. Sin embargo, el chavismo se encargó de conseguir nuevas monedas de cambio para sus negociaciones. Es probable que la entrevista a MCM haya ocurrido antes de este último episodio. Aún así, no dejó de tocar el tema de las detenciones por motivos políticos.

Tampoco quedó por fuera la complicidad entre José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno español, y el chavismo. “Como le he dicho, la historia juzgará y será implacable. El pueblo venezolano ya lo ha sido con estos personajes y, cuando esto se sepa, que se sabrá, no tengo duda de que el pueblo español también lo será”. No duda que casos de corrupción en España puedan tener conexiones con el régimen venezolano porque del lado de Maduro, “por supuesto que ha hecho negocios con medio mundo”.

Respecto a la negociación con el chavismo, Machado informó que han “ofrecido una negociación para la salida de Maduro, empezando por el reconocimiento del 28 de julio y de que habrá justicia”. Aunque “si el régimen se niega a un proceso de negociación, pues saldrá sin negociación, pero van a salir”.