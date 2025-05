El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó este martes que los cinco opositores que el chavismo mantenía bajo acecho, mientras se encontraban en la Embajada de Argentina en Caracas, están en la nación norteamericana. Fueron “rescatados”, luego de pasar 412 días en carácter de refugiados y bajo la protección de Brasil, una vez que el régimen venezolano rompiera relaciones con el Gobierno del libertario Javier Milei y expulsara al cuerpo diplomático de la nación caribeña.

Rubio aclaró que por medio de una precisa operación se llevó a cabo el exitoso operativo de extracción de Magalli Meda, Claudia Macero, Omar González, Pedro Urruchurtu y Humberto Villalobos, quienes ingresaron a la sede diplomática el 20 de marzo de 2024, para evitar ser capturados por los funcionarios al servicio del régimen de Nicolás Maduro, a pocos meses de realizarse las elecciones presidenciales en Venezuela.

The U.S. welcomes the successful rescue of all hostages held by the Maduro regime at the Argentinian Embassy in Caracas.

Following a precise operation, all hostages are now safely on U.S. soil. Maduro’s illegitimate regime has undermined Venezuela’s institutions, violated human…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 7, 2025