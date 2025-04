Los ejercicios navales que activó la Armada india en las últimas horas parecen ser la señal de que el conflicto con Pakistán podría agravarse. Estos, incluyeron el lanzamiento de misiles de largo alcance en el mar Arábigo, “para revalidar y demostrar la preparación de las plataformas, los sistemas y la tripulación para un ataque ofensivo de precisión de largo alcance”, indicaron las autoridades.

Y es que los ensayos de la Armada se producen en un momento de creciente tensión diplomática con Pakistán, a quien la India acusa de estar detrás del ataque terrorista que tuvo lugar en la región de Cachemira india, en el que murieron 25 indios y un nepalí, la mayoría turistas. Mientras tanto, Islamabad niega estar involucrado y pide una investigación neutral del incidente.

Las fotografías y videos de los ejercicios navales llegaron acompañados del asesinato de 54 personas a manos del Ejército paquistaní. Este indicó que las individuos intentaron entrar a Pakistán desde la frontera con Afganistán, acusándolos de estar respaldados por la India, en medio de la escalada de tensión entre ambas potencias nucleares. Según el comunicado, “los informes de inteligencia indican que este grupo de insurgentes se infiltraba específicamente a instancias de sus ‘jefes extranjeros’ para llevar a cabo actividades terroristas de alto perfil”.

#IndianNavy Ships undertook successful multiple anti-ship firings to revalidate and demonstrate readiness of platforms, systems and crew for long range precision offensive strike.#IndianNavy stands #CombatReady #Credible and #FutureReady in safeguarding the nation’s maritime… pic.twitter.com/NWwSITBzKK

— SpokespersonNavy (@indiannavy) April 27, 2025