Rusia lanzó 70 misiles de diferente tipo y 145 drones suicidas contra Ucrania esta noche en su ataque masivo contra seis regiones del país vecino, incluida la de Kiev, en cuya capital fallecieron al menos ocho personas y más de 70 resultaron heridas, informó la Fuerza Aérea ucraniana.

En su parte diario, la Fuerza Aérea detalla que los sistemas antiaéreos ucranianos detectaron y rastrearon 215 objetos aéreos enemigos en el ataque combinado de Rusia la pasada madrugada.

Las fuerzas rusas lanzaron 11 misiles balísticos Iskander-M/KN-23, 37 misiles de crucero Kh-101, 6 misiles de crucero Iskander-K, 12 misiles de crucero Kalibr y 4 misiles guiados Kh-59/Kh-69.

Además, lanzaron 145 drones de ataque iraníes Shahed y simumuladores de diverso tipo sobre Ucrania.

La aviación, las unidades de misiles antiaéreos y los equipos de guerra electrónica, así como los grupos móviles de fuego y las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar 112 objetos aéreos, entre ellos 48 misiles y 64 drones.

Otros 68 drones simuladores, que Rusia utiliza para engañar los sistemas de defensa antiaérea y saturarlos, se perdieron.

El ataque masivo fue lanzado contra las regiones de Kiev, Járkov, Dnipropetrovsk, Zhitómir, Zaporiyia y Jmelnitski, de acuerdo con la Fuerza Aérea ucraniana.

Niños heridos y desaparecidos

Sobre el balance que dio a conocer el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, se tuvo conocimiento que hay 31 personas hospitalizadas por sus heridas, entre ellas seis niños, así como una mujer embarazada. Asimismo, el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania indicó que al menos dos niños no han sido localizados.

Según The Kyiv Independent, hasta ahora hay una operación de rescate estaba en curso para recuperar a las víctimas atrapadas bajo los escombros, luego de que las explosiones sacudieran la capital alrededor de la 1:00 a.m. y, posteriormente, alrededor de las 4:00 a.m.

Se reportaron incendios en edificios residenciales, dijo el jefe de la Administración Militar de la Ciudad de Kiev, Tymur Tkachenko, añadiendo que también se vieron afectados automóviles y edificios comerciales y se encontraron escombros caídos por toda la ciudad.

Con información de EFE