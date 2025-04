Redacción Internacional, 21 abr (EFE).- La muerte del papa Francisco ha generado un alud de reacciones caracterizadas por el reconocimiento y la gratitud por su pontificado, marcado por temas como el respeto a los inmigrantes y otras cuestiones de interés social.

El que fuera arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, falleció este lunes a los 88 años y el 13 de marzo de 2013 se convirtió en el primer papa latinoamericano, pero su relación con el continente en estos doce años no ha sido fácil: no sólo en su tierra natal, a donde nunca volvió, sino también debido a los continuos cambios políticos y un desapego a la Iglesia católica que no consiguió frenar.

Milei subraya el carácter incansable y la voluntad de Francisco

El presidente argentino, Javier Milei, expresó este lunes su pesar por la muerte de Francisco y destacó su “incansable lucha para proteger la vida desde la concepción” y su voluntad de “llevar austeridad a la Santa Sede”.

“La Oficina del Presidente lamenta el fallecimiento del papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, quien se convirtió en el año 2013 en el primer argentino en llegar a liderar la Iglesia católica y conducirla con entrega y amor desde el Vaticano”, escribió Presidencia en un comunicado difundido a través de su perfil de la red social X.

Italia, dolor y reconocimiento

Italia, el país “vecino” al Vaticano, ha reaccionado con pesar y el reconocimiento a la labor de Francisco y, así, mientras algunos fieles se concentran en la plaza de San Pedro, el presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, admitió su “gran dolor personal” y un sentimiento de “vacío y pérdida”.

“Su magisterio recordaba el mensaje evangélico, la solidaridad entre los hombres, el deber de la cercanía a los más débiles, la cooperación internacional y la paz en la humanidad. Nuestra gratitud hacia él debe traducirse en la responsabilidad de trabajar, como él hizo constantemente, por estos objetivos”, añadió Mattarella.

La primera ministra, Giorgia Meloni, afirmó que el papa Francisco pidió al mundo, una vez más, el coraje de un cambio de rumbo” y, mediante un mensaje en la red social X, pidió caminar en esa dirección “para buscar el camino de la paz, perseguir el bien común y construir una sociedad más justa y equitativa”.

Europa subraya el valor social de Francisco

En Europa la nota generalizada fue subrayar el valor social del papado de Francisco.

Los presidentes de las principales instituciones de la Unión Europea recordaron al pontífice argentino como guía para avanzar hacia “un mundo más justo, pacífico y compasivo”, dijo la jefe de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mientras el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se sumó a “las millones de personas que lloran la muerte de Su Santidad”.

Le recordó como alguien “profundamente compasivo” que “se preocupó por los grandes desafíos mundiales de nuestro tiempo, desde la migración al cambio climático, las desigualdades o la paz, pero también por las luchas diarias de la gente corriente”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, destacó que “durante todo su pontificado estuvo al lado de los más vulnerables” y añadió que “toda su vida luchó por más justicia”.

En la misma línea se pronunció el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para quien el legado que deja el papa Francisco es el compromiso por la paz y la justicia social, siempre en favor de “los más vulnerables”.

El presidente de Irlanda, país de mayoría católica, Michael D. Higgins, defendió este lunes la “humildad única” del papado de Francisco, quien, a su juicio, “plantó semillas de paz y caminó junto a los pobres (…) Buscó mostrar de la forma más impactante y conmovedora la extraordinaria importancia de la espiritualidad como fuente poderosa de ética global”.

Bélgica y Luxemburgo lamentaron por su parte el deceso del papa Francisco, una “autoridad moral mundial” que encarnaba “la esperanza de modernidad” y una figura de referencia en cuestiones “éticas, sociales y ambientales”.

Y en Portugal, el primer ministro Luís Montenegro, calificó a Francisco de “Profeta del Ejemplo. Deja un legado de humanismo, empatía, compasión y proximidad a las personas”.

La corona británica: Francisco será recordado por “su compasión”

El rey británico y jefe supremo de la Iglesia anglicana, Carlos III, rindió este lunes homenaje al fallecido papa Francisco al asegurar que será “recordado por su compasión” y destacar su compromiso con el cuidado del planeta.

“Su santidad será recordado por su compasión, su preocupación por la unidad de la Iglesia y su compromiso infatigable con las causas comunes de todas las personas de fe y con la gente de buena voluntad que trabaja en beneficio de los demás”, señaló el monarca en un comunicado.

Putin reconoce a Francisco como “un defensor del humanismo y la justicia”

El presidente ruso, Vladímir Putin, envió hoy un mensaje de condolencias por el fallecimiento del papa Francisco, a quien destacó como un “defensor consecuente de los elevados valores del humanismo y la justicia”.

“Reciba las más sinceras condolencias por el fallecimiento de su santidad el papa Francisco”, escribió Putin en un mensaje al camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrel, publicado en la página web del Kremlin.

El mandatario ruso resaltó que “el papa Francisco gozaba de gran autoridad internacional, como fiel servidor de la enseñanza cristiana, sabio religioso y estadista, y defensor consecuente de los elevados valores del humanismo y la justicia”.

Elogios de Hamás, condolencias de Irán

El grupo terrorista Hamás destacó de Francisco que “fue un firme defensor de los derechos legítimos del pueblo palestino, especialmente en su inquebrantable postura contra la guerra y los actos de genocidio perpetrados contra nuestro pueblo en Gaza en los últimos meses”.

Basem Naim, miembro del buró político de la organización, dijo que “el mundo está de luto por el fallecimiento de una destacada figura religiosa mundial, que dedicó su papado a fomentar el diálogo interreligioso y a promover la paz en todo el planeta”.

Por su parte, Irán lamentó el fallecimiento del papa y ofreció condolencias a “todos los cristianos, y seguidores de religiones divinas”.

“Ofrezco mis condolencias a todos los cristianos y seguidores de las religiones divinas por el fallecimiento del papa Francisco”, dijo al final de su rueda de prensa semanal el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, quien agregó: “Pedimos a Dios que conceda la paz al papa Francisco”.

En otras latitudes, el primer ministro de la India, Narendra Modi, lamentó la muerte del pontífice y aseguró que siempre será recordado “como un ejemplo de compasión, humildad y valentía espiritual por millones de personas en todo el mundo”.

El Patriarcado Latino de Jerusalén, representante de la Iglesia católica en Tierra Santa, expresó sus condolencias tras la muerte este lunes por la mañana del papa, anunciada poco antes por el Vaticano.

“Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, y todos los obispos, clérigos y creyentes de Tierra Santa ofrecen sus más profundas condolencias a toda la Iglesia por la muerte del santo padre el papa Francisco. Que dios lo acoja en su reino y gloria”, reza el texto difundido por el Patriarcado.

Y desde Singapur, su ministro de Exteriores, Vivian Balakrishnan, destacó que Francisco “se ha esforzado por construir una sociedad en la que la justicia social y el bien común se tengan en gran estima” y por denunciar “la exclusión” de pobres, ancianos y de los migrantes.

Con información de EFE