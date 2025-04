El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que está negociando con distintos países su política arancelaria y, aunque prometió “acuerdos justos”, descartó que vaya a haber una pausa durante los diálogos. Mientras tanto, las bolsas mundiales prolongaron este lunes las pérdidas debido al temor de los inversores ante la incertidumbre que han generado los aranceles, aunque Wall Street redujo su caída y cerró en mixto.

“Literalmente todos los países quieren negociar. Si no hubiera hecho lo que hice en las últimas dos semanas nadie querría negociar”, dijo el líder republicano desde el Despacho Oval en una comparecencia ante la prensa junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien ha sido el primer dirigente extranjero en acudir a la Casa Blanca desde la entrada en vigencia el sábado de un arancel universal de 10 %, que irá seguido de gravámenes adicionales a partir del día 9 para aquellos países y regiones que tienen superávit comercial con Estados Unidos.

En esa intervención conjunta, el líder israelí prometió de hecho eliminar los aranceles y barreras comerciales existentes y consideró que este paso “puede servir de ejemplo para otros que deberían hacer lo mismo”, pero Trump no le aseguró que vaya a obtener una rebaja a la tasa de 17 % recibida: “Tal vez no. No olviden que ayudamos mucho a Israel”, señaló al respecto.

Trump hizo referencia también a conversaciones con Japón. Con el primer ministro nipón, Shigeru Ishiba, dijo haber tenido este lunes una “muy buena conversación” sobre este asunto, pero según el mandatario estadounidense, no es el único que ha entablado un diálogo arancelario para cambiar la situación.

“Tenemos una deuda de 36 billones de dólares por una razón, y la razón es que lo permitieron”, dijo de sus antecesores en la Casa Blanca. “Así que vamos a hablar con China y con muchos países. Lograremos un acuerdo realmente justo y beneficioso para Estados Unidos, no un acuerdo justo para los demás. Esto es ‘Estados Unidos primero'”, sentenció.

Según Trump, “habrá acuerdos justos”, aunque en algunos casos, “aranceles significativos”. El jefe de la Casa Blanca aseguró no estar preocupado ante la posibilidad de que el cambio de política acerque a otros países a China: “Quieren estar en las manos de Estados Unidos, no en las de China”, afirmó subrayando su intención de no tolerar más que otras naciones, en su opinión, se aprovechen de la suya como en el pasado.

Unión Europea: entre aranceles “cero por cero” y contramedidas defensivas

El discurso de Donald Trump incidió además en sus críticas contra la Unión Europea: “Ha sido muy, muy mala con nosotros. No toman nuestros automóviles, no toman nuestra agricultura, no toman prácticamente nada. (…) Se inventan reglas y regulaciones que están diseñadas para una sola razón, no poder mandar tus productos a esos países, y no vamos a permitirlo”.

Por su parte, la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este lunes que la Unión Europea ha ofrecido a Estados Unidos aranceles “cero por cero” para los bienes industriales, aunque también está preparada para responder con contramedidas al plan arancelario del presidente Donald Trump.

Von der Leyen reiteró que la UE está “lista para negociar con Estados Unidos” para encontrar un acuerdo en materia de aranceles, pero al mismo tiempo prepara medidas para defender sus intereses, incluidas contra el desvío de los flujos comerciales.

“Hemos ofrecido aranceles ‘cero por cero’ para los bienes industriales, como hemos hecho con éxito con muchos otros socios comerciales, porque Europa siempre está lista para un buen trato, así que lo mantenemos sobre la mesa. Pero también estamos preparados para responder con contramedidas y defender nuestros intereses”, dijo en una comparecencia junto al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre.

Esta no es la única propuesta de este tipo que ha recibido la Casa Blanca. Vietnam también propuso una política de aranceles “cero por cero”, pero al Gobierno de Donald Trump le pareció insuficiente, pues sigue reclamando la existencia de “prácticas desleales”, entre estas una “triangulación de productos chinos, robo de propiedad intelectual y el uso del impuesto al valor agregado (IVA) como barrera comercial encubierta”, según el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro.

Es por esto que posteriormente, la Comisión Europea propuso aplicar aranceles de 10 % y de 25 % a las importaciones de productos estadounidenses en la Unión Europea en respuesta a los que impuso la Administración de Donald Trump al acero y al aluminio de la UE, según un documento al que tuvo acceso EFE.

Beneficios al sector energético

Estos últimos días, Trump había animado a las empresas a instalarse en Estados Unidos como una manera de evitar la carga arancelaria y este lunes prometió aligerar los trámites para quienes apuesten por radicarse en el país, en concreto en el sector energético.

El administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, “está dando autorizaciones muy rápidas para las grandes compañías que van a construir una planta que va a costar miles de millones de dólares”. “Vamos a conseguirles sus aprobaciones, que tienen que ser ambientalmente perfectas pero en un tiempo récord, cuestión de meses, en lugar de muchos, muchos años”, sostuvo.

Mientras, la gobernadora de la Reserva Federal (FED) Adriana Kugler advirtió este lunes sobre el impacto de los aranceles en la inflación. Según dijo en una charla en la Universidad de Harvard, la prioridad en estos momentos debería ser asegurarse que los precios no sigan subiendo.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de Estados Unidos publicará el jueves los datos de inflación correspondientes al mes de marzo. En febrero el Índice de Precios al Consumo (IPC) bajó a 2,8 % interanual, lo que supuso una moderación de dos décimas frente al dato de enero.

La política arancelaria de Trump ha provocado jornadas consecutivas de volatilidad en los mercados bursátiles, pero Trump no excluyó que vaya a haber aranceles permanentes: “Puede haber tasas permanentes y puede haber también negociaciones, porque hay cosas que van más allá de los aranceles”, concluyó.

Desplome prolongado de los mercados

Las bolsas mundiales registraron este lunes una nueva sesión de pérdidas ante las dudas de los inversores sobre el impacto de los aranceles en la economía, con descensos de 10 % en algunas plazas asiáticas y más de 5 % en varios parqués de Europa, aunque Wall Street cerró en mixto.

En Europa, Milán cedió 5,18 %; París, 4,78 %; Londres, 4,38 %, y Fráncfort, 4,13 %. El índice Euro Stoxx 50, que engloba a las mayores empresas europeas, retrocedió 4,55 %.

En Estados Unidos, el Dow Jones de Industriales perdió 0,91 %, hasta 37.965 puntos, y el S&P 500 bajó 0,23 % hasta 5.062 enteros, mientras que el Nasdaq avanzó un tímido 0,10 %, hasta 15.603 unidades.

Las caídas comenzaron en Asia. Tokio bajó este lunes 7,75 %, el mayor descenso desde el comienzo de agosto del año pasado, cuando Japón aumentó inesperadamente los tipos de interés, mientras que Hong Kong retrocedió 13,22 %, una caída desconocida desde octubre de 2008.

Las autoridades chinas estudian contramedidas para estabilizar la economía y los mercados, incluso el adelanto de los planes de estímulo para impulsar el consumo privado, lo que no impedía que Shenzhén perdiera 10,79 y Shanghái 7,34 %.

Por su parte, Taiwán registraba la mayor caída diaria de su historia, 9,57 %, sin que importara que el país descartara responder a las tasas estadounidenses; Seúl bajó 5,57 % y Sídney, 4,23 %.

Durante el fin de semana, el presidente de EEUU, Donald Trump, vinculó los aranceles a la reducción del déficit comercial con China, la Unión Europea (UE) y otros países, mientras que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, tachó al resto del mundo de estafadores por tener “un superávit comercial” con Estados Unidos.

Con esos antecedentes, las bolsas europeas arrancaron con caídas de alrededor de 6 %, cuantía similar a la que habían registrado el pasado viernes, y Wall Street abrió con caídas de 4 %, tras contraerse cerca de 6 % el viernes.

Trump amenazó hoy a China con un arancel adicional de 50 % (es decir, un arancel total de 104 %) si Pekín no retiraba antes de mañana sus tasas de represalia a los bienes estadounidenses, y aseguró luego que habrá “acuerdos justos” con los países que están negociando, pero descartó una pausa en su política de gravámenes.

Los inversores esperaban a las declaraciones de los ministros de Comercio de la Unión Europea y de la Comisión Europea (CE) sobre los aranceles estadounidenses.

Los datos económicos conocidos en esta jornada apenas afectaban a la evolución bursátil, como el crecimiento cercano a 2 % de las exportaciones alemanas en febrero, la notable caída de la confianza de los consumidores europeos este mes (-19,2 puntos) o el aumento de 0,3 % de las ventas minoristas en febrero en la zona del euro.

La moneda comunitaria europea, que se había llegado a apreciar más de 0,6 % y había subido a 1,105 dólares, se cambiaba al cierre de los mercados europeos en 1,0912 dólares, con una caída de 0,4 %.

El barril de petróleo Brent bajaba 1,94 %, hasta 64,31 dólares, y el de Texas 2,08 %, hasta 60,70 dólares.

La rentabilidad de la deuda alemana a largo plazo acabó subiendo, hasta 2,61 %, por el repunte del bono estadounidense, que volvía a negociarse por encima de 4 %, cerca de 4,15 %.

La onza troy de oro bajaba de 3.000 dólares al cierre bursátil europeo y se cambiaba a 2.988,5 dólares, con una caída de 1,18 %.

Y el mercado de las criptomonedas no fue la excepción. El bitcóin cedía 0,81 % y se negociaba a 78.173 dólares.

Con información de EFE e Infobae