El colectivo mexicano Ars Queer, que impulsa un proyecto de Drag Queens cuentacuentos para niños, participará en un simposio de la Universidad de Harvard el próximo 7 de abril, luego de que su presentación en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Monterrey fuera cancelada en 2023.

Roberto Santana, presidente del grupo, consideró como “un gran logro” formar parte de este evento, dos años después de que su espectáculo fue suspendido en la FIL de Monterrey, en el estado norteño de Nuevo León, debido a que grupos de padres no permitieron que se llevara a cabo el evento frente a menores.

Los Drag Queens cuentacuentos impartirán la conferencia ‘Cuenti Drag. Narrativas que transforman, el activismo cultural a través del cuento’, dentro del simposio ‘Images of Mexico; A glimpse into Mexico´s Past and Present’, de la Sociedad de Alumnos de México en Harvard, ‘Humas’ (Harvard University Mexican Association Students, por sus siglas en inglés).

Santana, conocido como Etto, estará acompañado de la Drag Queen Rishelle, quien leerá una leyenda mexicana en español y realizará un performance.

En la Feria del Libro Monterrey 2023, la participación del proyecto Cuenti Drag fue suspendida. “Hemos escuchado todas las voces que han manifestado su preocupación por la organización del evento”, señaló entonces la FIL Monterrey, que es organizada por el Instituto Tecnológico de Monterrey, la universidad privada más importante de México.

A pesar de esa suspensión, en 2024 se concretó su participación en el evento literario.

