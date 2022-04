La campaña del presidente izquierdista de Chile, Gabriel Boric, a favor de la Convención Constitucional tendrá límites. Al mandatario le tocará administrar su respaldo a la instancia, porque la Contraloría restringirá y fiscalizará la injerencia indebida del Ejecutivo en el impulso de la opción del “apruebo” en la víspera del plebiscito de salida pautado para el próximo 4 de septiembre.

La Contraloría emitirá en los días por venir un instructivo donde establecerá las acciones permitidas y prohibidas para los funcionarios públicos. De esa forma, el ente evitará la utilización de fondos públicos con el fin de promover la opción que conviene al gobierno de Boric e impedirá una incitación al voto con manipulación.

El afán del presidente por empujar la opción del “apruebo” desde La Moneda, al declararse “no neutral” ante el proceso constituyente, provocó que la Contraloría lanzara el instructivo a cuatro meses de la jornada comicial, cuando regularmente ocurre un mes antes de las citas electorales en el país.

PUBLICIDAD

“En Contraloría están conscientes de que el debate público en torno a la Convención Constituyente se adelantó”, aseguró La Tercera. Según el medio, el órgano intenta “rayar la cancha de entrada”.

Funcionarios en acción

La legislación chilena no deja espacio para las ambigüedades cuando se trata de campañas electorales. En su actual Carta Magna obliga a los funcionarios públicos a desempeñar su cargo apegados al principio de probidad administrativa. Esto significa, mantener una conducta intachable, con absoluta preeminencia del interés público por sobre los intereses particulares.

Al gabinete de Boric le corresponderá asumirlo. En la Contraloría estarán atentos a conductas que infringen la ley para sancionar e incluso destituir o despedir a quienes utilicen recursos o bienes institucionales para ayudar a tendencias u opciones plebiscitarias.

También habrá vigilancia sobre los funcionarios que utilicen sus jornadas de trabajo, así como al personal de sus carteras, para convocar reuniones o compartir proclamas de carácter político relacionado con el plebiscito.

Este llamado apunta directamente al delegado presidencial de La Araucanía, Raúl Allard, quien durante un encuentro comunitario en el sector Teodoro Schmidt vociferó que “es importante el plebiscito de salida porque puede consagrar una Constitución en donde estén reconocidos los pueblos originarios y mapuche y tiene relevancia para todo lo que se va a desarrollar bajo el gobierno del presidente Boric”.

Con insistencia alegó que “tiene relevancia para que haya un Estado plurinacional que obligue a los parlamentarios, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, a los órganos autónomos a tener en cuenta de que ya no es un Estado de Chile sin plurinacionalidad y sin pueblos y naciones con derechos garantizados, si no con ellos”. Allard no puede negar sus dichos. En redes sociales circula el video.

Un nuevo ataque a balazos en Carahue mientras el delegado presidencial de la Araucanía se pasea con recursos públicos haciendo proselitismo político. ¿Hasta cuándo la impunidad? Nota ➡️ https://t.co/HYK7lwfvXc pic.twitter.com/zLF0C48o60 — Rojo Edwards Senador RM (@RojoEdwards) April 26, 2022

PUBLICIDAD

Sin pasos en falso

La prudencia será una virtud por cultivar y practicar en el entorno de Boric si pretenden que la desaprobación a su gestión no siga aumentando semana a semana a números históricos como el 53 % que arroja la última encuesta.

Amarrar la lengua es la única opción. Sobre todo la de la ministra del Interior, Iskia Siches, quien admitió en una entrevista con El Mercurio que al Ejecutivo “no corresponde ser neutrales en este proceso”.

Para no agitar más el panorama, el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, también anunció que su despacho producirá un manual que “pueda dejar de manera prístinamente claro el hecho de que una autoridad de Gobierno pueda tener opinión respecto a los sucesos políticos de nuestro país pero en el ejercicio de sus funciones y en el uso de los recursos públicos hay que tener total cumplimiento y acatamiento a las instrucciones de la Contraloría General de la República”. Saben que no están en buen momento para equivocarse. La oposición activará un sitio web donde la ciudad podrá denunciar cualquier falta.