No son una tendencia pero sí un fenómeno político y electoral. De esa manera se explica hoy que cinco países de distintos continentes tengan en la presidencia a mandatarios con menos de 40 años que promueven la agenda progresista donde el ecologismo, el feminismo, el aborto y las culturas ancestrales dirigen sus acciones.

El izquierdista chileno Gabriel Boric es el más reciente en ingresar a la lista que en los últimos años engrosaron, la primera ministra finlandesa, Sanna Marin; su par neolandeza, Jacinda Ardern y el centroamericano Nayib Bukele. Los cuatro representan «la trampa de la juventud”. Son liderazgos que despiertan temores por su falta de experiencia y requieren apoyos transversales e intergeneracionales para esquivar el fracaso.

El presidente electo en Chile que arribará a La Moneda el 11 de marzo con 36 años. A su vez, cuenta con un plan de gobierno que impulsa la “transformación” del país austral mediante propuestas, que a su juicio, van enfocadas en desmantelar el modelo neoliberal.

En conjunto con el Partido Comunista promete un nuevo sistema de renovación del currículo académico en todos los grados educativos, la creación de mayores incentivos para las carreras de pedagogía y avanzar en la «inclusión» de educación sexual integral y educación intercultural.

Con estos hechos también se demuestra que fue una mera ilusión la moderación que intentó vender Gabriel Boric, luego que su aliado y exprecandidato del Partido Comunista, Daniel Jadue, revelara que su viraje “al centro” durante la campaña para la segunda vuelta frente al republicano José Antonio Kast fue “un mito”, porque él solo “salió a buscar los votos que había que salir a buscar”. Así lo confesó Jadue en una entrevista con el canal T13.

Boric también se cubre bajo el paraguas del feminismo para robustecer su gestión. Por ejemplo, tiene énfasis en el empleo femenino para avanzar en una “desconcentración del mercado”, a través de la creación de puestos de trabajo en micro y pequeñas empresas, así como en el diseño del Seguro de Cesantía, para cubrir los periodos largos de desempleo.

Sin embargo, no hay que olvidar que Boric, hasta antes de ayer, celebraba la dictadura chavista en Venezuela. Y si alguien tiene alguna duda sobre cuál sería el rumbo de su gestión, puede escuchar al embajador kirchnerista en Chile, Rafael Bielsa, que ataca duramente al candidato Kast.

Boric también podría catalogarse como todo un ejemplo, icónico, de marxismo posmoderno. Es un dirigente que reúne el resentimiento social de la izquierda de la vieja escuela, la que odia al acaudalado.

La finlandesa llegó al poder en 2019 con tan solo 33 años, con un discurso progresista que sorprendió incluso en la adelantada Escandinavia: «Soy de una familia homoparental y eso me ha condicionado para que la igualdad y los derechos humanos sean muy importantes para mí».

De esa forma usó su realidad familiar para justificar su “familia arcoíris” que formó su madre junto a ella. The New York Times la describe como «de izquierdas, incluso dentro de su partido, y el cambio climático, la igualdad y el bienestar social están en la cima de su agenda».

Es la primera ministra neolandeza del Partido Laborista reelegida en su cargo en septiembre después de asumir el cargo en octubre de 2017 cuando tenía sólo 37 años. Su último juramento lo hizo en inglés y en maorí porque su compromiso es lograr la “transformación progresista” de su país desde una perspectiva feminista y socialista.

Por ello, se convirtió en la primera mandataria en la historia en tomarse una licencia por maternidad, tras dar a luz a su hija Neve Te Aroha en junio de 2018 y fue la primera que llevó a su bebé a cuestas durante una reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas, en 2018.

El simbolismo la condujo a alcanzar el 50% de los votos y a lograr con su partido 65 de los 120 escaños del Parlamento mientas que la principal formación de la oposición, el Partido Nacional (derecha), logró solo 33 escaños.

Ella se declara admiradora del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez y pese a su gestión de la pandemia es criticada por haber incumplido promesas claves como el acceso a la vivienda.

Congratulations President-elect @JoeBiden & @KamalaHarris on your victory in the US Presidential election. With so many issues facing the international community, your message of unity is one we share. New Zealand looks forward to working with you both! https://t.co/VTGRM4mHEK

— Jacinda Ardern (@jacindaardern) November 7, 2020