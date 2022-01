China explotará y producirá litio del suelo chileno durante las próximas tres décadas. Estos beneficios llegaron luego de que su compañía BYD ganara una de las cinco cuotas que licitó el gobierno para abrir el camino a inversiones extranjeras en el área minera. Con la adjudicación de una cuota de 80000 toneladas, el régimen comunista de Xi Jinping se infiltra en el uno de los países con la mayor reserva mundial de este metal, el cual es clave para los autos eléctricos y la fabricación de baterías.

La compañía presentó una oferta por 61000 millones de dólares por el “oro blanco”, previsto en los Contratos Especiales de Operación con empresas privadas nacionales o extranjeras que regirá hasta el año 2050 y les permitirá vender el litio como materia prima, en forma de carbonato de litio o hidróxido de litio.

El Estado chileno recibirá, sin considerar los pagos futuros por producción, 121.000.000 de dólares porque además la empresa local Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. también logró una cuota al ofertar 60 millones de dólares después de dejar por fuera a dos grandes empresas: SQM, que es la segunda a nivel mundial en producción de litio; y Albemarle Corporation.

Tamara Berríos, country manager de BYD Chile, espera “contribuir al mercado local del litio y reforzará el desarrollo sostenible e innovador de Chile”.

Eso será posible si BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. obtienen los permisos ambientales para comenzar las faenas. Sin mencionar que les corresponderá generar espacios de diálogo para que los proyectos se desarrollen “en armonía con las comunidades locales y respetando la legislación vigente” según el comunicado emitido por el Ministerio de Minería dos días antes vencer el plazo para la escogencia.

El interés asiático en el litio radica en que el mineral es crucial para la fabricación de baterías de ion-litio. Este material es necesario para el funcionamiento de celulares inteligentes, aún más, con Xiaomi lanzando una batería de litio que entrega 100 minutos más de vida útil por carga. Este negocio llega después de estar tras este desde 2017.

Niu Qingbao, antiguo vicealcalde de la ciudad de Chengdú y actual embajador de China en Chile, es el primero en celebrar el acuerdo porque supone un paso adelante cuando con Ford y General Motors intentan incluir en sus flotas nuevos autos eléctricos y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promueve que la mitad de todos los vehículos nuevos vendidos en el país para 2030 sean eléctricos, frente al 4 % actual.

Sobre todo porque el avance de BYD en Chile forma parte de las gestiones incluidas en su agenda desde que asumió el cargo en febrero del año pasado.

BYD has been interested in Chile's lithium since at least 2017, see my article from FT at the time: https://t.co/8rBZYqk0gZ

— Henry Sanderson (@hjesanderson) January 13, 2022