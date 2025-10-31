El Partido Demócrata impulsa propuestas socialistas como la redistribución de la riqueza, el aumento de impuestos a quienes más ganan o salud pública para todos. Sin embargo, sus dirigentes y afiliados se vuelven cada vez más ricos. Esa es la conclusión de un nuevo informe sobre cómo se está reconfigurando la identidad política en Estados Unidos, incluyendo el hecho de que los republicanos se están convirtiendo cada vez más en el partido de la clase trabajadora.

De los 30 distritos congresionales más ricos de EEUU, 23 están representados por demócratas y solo siete por republicanos, de acuerdo con la investigación de CGCN Group, una firma de consultoría política con sede en Washington DC. Esto incluye nombres como los de las representantes Nancy Pelosi, una de las mayores críticas del presidente Donald Trump; Pramila Jayapal, integrante del ala de extrema izquierda del Congreso conocido como «el escuadrón» y Ro Khanna, quien defiende un «nuevo patriotismo económico». En pocas palabras, los líderes demócratas carecen de coherencia entre sus discursos y su estilo de vida.

Por otro lado, los distritos que votan por el Partido Demócrata acumulan mayor proporción en relación con el producto interno bruto (PIB). Por ejemplo, en 2020 los condados ganados por demócratas «representaron 71 % del PIB, frente al 29 % de los condados ganados por Donald Trump». En 2024, según el análisis, los condados ganados por el Partido Demócrata «representaron aproximadamente el 63 % del PIB». Las cifras demuestran todo lo contrario a las declaraciones que sus dirigentes, quienes hacen campaña utilizando conceptos como desigualdades sociales y «abusos del sistema económico».

Demócratas de élite

Hace pocos días, otra integrante de izquierda del «escuadrón» en el Congreso, Alexandria Ocasio-Cortez, subió al escenario donde Zohran Mamdani, candidato comunista a la alcaldía de Nueva York, hacía un acto proselitista llamado “New York Is Not For Sale» («Nueva York no está en venta”, en español). Junto al senador de izquierda, Bernie Sanders, reiteraron la promesa de servicios públicos gratuitos mientras los presentes coreaban la consigna: «Impuestos a los ricos».

Pero la investigación de CGCN demuestra que los ricos están dentro de las propias filas demócratas. Y es que adicionalmente, al comparar los datos de ingresos de los 30 distritos más ricos –en su mayoría demócratas– con los de los 30 distritos más pobres, la diferencia es enorme. El ingreso medio en los distritos más ricos supera los 133.000 dólares. Más del doble que el de los distritos más pobres, que se sitúa en 52318 dólares.

Por si fuera poco, el análisis señala que los demócratas están en gran medida compuestos por personas «con altos niveles de educación y de élite», mientras que los republicanos han disminuido en ese aspecto. En el caso del Congreso número 93, es decir entre los años 1973 y 1975, «el 55 % de los senadores republicanos provenían de universidades de élite». En cambio, en el 117° Congreso, entre 2021 y 2023, «esa cifra descendió al 34 %”.

Desconexión con los más pobres y trabajadores

Bajo esta bandera de supuesta igualdad social, los progresistas usan el Partido Demócrata rumbo a las elecciones del 4 de noviembre en Nueva York. Aún así, y tal como muestran otras investigaciones, se trataría de una estrategia de grupos comunistas para infiltrarse y destruirlo desde adentro.

No obstante, esta nueva configuración política no se limita a dirigentes y votantes. Los medios de comunicación «están dominados por periodistas que se identifican mayoritariamente como demócratas, y ello contribuiría a una desconexión con la realidad de los distritos más pobres, rurales o de clase trabajadora».

Todo esto sin mencionar que, tal como han revelado otros análisis, muchos de sus grandes donantes son multimillonarios del sector tecnológico, financiero o del entretenimiento, incluyendo a George Soros, cuyo patrimonio se estima en 7500 millones de dólares, ubicándose entre los 500 mayores millonarios del mundo, de acuerdo con Bloomberg.