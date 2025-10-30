A Zohran Mamdani, el candidato comunista a la alcaldía de Nueva York, lo denunciaron penalmente a pocos días de las elecciones. El recurso fue presentado ante la Justicia por una organización que habría identificado contribuciones de donantes extranjeros, incurriendo de esta manera en un delito de financiamiento de campaña, según los hallazgos de la Fundación Coolidge Reagan.

La campaña de Mamdani había aceptado casi 13000 dólares de al menos 170 donantes de fuera de Estados Unidos, indican los informes financieros. Esto despertó las sospechas de un presunto incumplimiento, ya que, tal como estipula la ley electoral, solo los ciudadanos o los residentes legales permanentes pueden contribuir a las campañas políticas estadounidenses. Es decir, el candidato por el Partido Demócrata deberá lidiar no solo con esta denuncia, sino con un pedido de deportación que presentó un congresista republicano por posiblemente haber mentido durante su declaración al momento de su naturalización.

Mandani sigue liderando las probabilidades de triunfo que da el mercado de apuestas online, como la plataforma Polymarket, frente a su principal contendiente, el exgobernador demócrata Andrew Cuomo. Las alarmas por la posibilidad de que un comunista se convierta en alcalde de Nueva York han generado en las últimas horas manifestaciones en las calles contra su postulación y movilizaciones entre la comunidad judía ortodoxa para votar anticipadamente.

In Brooklyn, Orthodox Jews have arranged for buses and shuttles to take masses to the polling booths to vote early for Cuomo. They are calling it: “The Day of Our Future.” Because they know if Zohran Mamdani wins, there is no future for Jews in NYC. pic.twitter.com/7EeOuWktlU — The Persian Jewess (@persianjewess) October 30, 2025



Demandas contra Mamdani llegan a la Fiscalía

Con una campaña basada en prometer servicios gratuitos y un discurso propio del manual comunista, sumado al apoyo de grupos progresistas y pro Hamás, Mamdani se hizo un espacio dentro del electorado, lo que preocupa tanto a demócratas moderados como republicanos.

Aunque desde su campaña afirman que «31 de los 170 donantes han demostrado su ciudadanía o residencia legal permanente y han sido considerados admisibles por la Junta de Financiación de la Campaña, y a los 139 restantes se les han reembolsado sus donaciones», la Fundación Coolidge Reagan explica que «devolver las donaciones cuestionables no subsana la infracción».

Ante eso, el grupo envió dos denuncias penales al fiscal general adjunto, Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia y al fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, alegando posibles violaciones de la Ley Federal de Campañas Electorales, que ilegaliza «aceptar o recibir» contribuciones de ciudadanos extranjeros en cualquier elección federal, estatal o local. La respuesta de la Justicia está por verse.

Nueva Jersey rechaza convertirse en Nueva York

Mientras la política estadounidense atraviesa horas tensas por las elecciones en Nueva York, desde Nueva Jersey también habrá comicios el 4 de noviembre, aunque en este caso es para elegir al nuevo gobernador. Los dos principales contendientes son la demócrata Mikie Sherrill y el republicano Jack Ciattarelli. La diferencia es que esta carrera está mucho más ajustada ya que, según un sondeo estatal de Co/Efficient, el apoyo es de 48 % frente a 47 %, respectivamente.

Acá es donde se conectan ambas elecciones. Aunque la campaña de Mamdani es para la alcaldía de Nueva York, su perfil político comunista sirve como símbolo para los debates en Nueva Jersey. De hecho, Ciattarelli lo usó como argumento de campaña para invitar a los neoyorquinos que no quieran vivir bajo medidas socialistas.

A Sherrill le consultaron meses atrás si respaldaría a Mamdani y, aunque lo respaldó, luego se distanció afirmando que no se involucraría en esa elección. Posiblemente, alineada con Cuomo, Eric Adams y otros demócratas conservadores, quienes quieren evitar la infiltración extremista en sus filas.