Al candidato comunista a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, se le complican los últimos días antes de las elecciones del 4 de noviembre. Sus vínculos con el magnate globalistas, George Soros; con líderes del islam que piden «aniquilar a Israel» y sus conexiones con grupos que buscan destruir al Partido Demócrata desde adentro, reducen sus probabilidades de victoria en el mercado de apuestas, donde en 24 horas ha disminuido significativamente su favoritismo frente a la candidatura independiente de Andrew Cuomo.

Mamdani no solo es un comunista integrante del grupo de izquierda Democratic Socialists of America (DSA), detrás tiene una compleja red que recibe dinero de la Open Society Fundation de Soros, enfocada por años a ganar elecciones en Estados Unidos usando al Partido Demócrata. Videos hallados por el grupo de vigilancia Canary Mission revelan declaraciones de los dirigentes del DSA donde dicen que dicho partido «es una gran herramienta» o que “lo más importante que podemos hacer es derribar ese imperio desde dentro».

Lo cierto de la candidatura de Mamdani –quien promete transporte público gratuito, la abolición de la policía o el congelamiento de alquileres– es que escondería una conspiración impulsada por MPower y Emgage, organizaciones sin fines de lucro que recibieron cerca de 2,5 millones de dólares de las fundaciones del multimillonario George Soros, según una investigación de Fox News. El ascenso meteórico de este político de 33 años no es casualidad, sino producto del trabajo de una red organizada de la izquierda internacional, sumado a la movilización de líderes musulmanes y financiamiento «filantrópico».

Descubriendo el pasado de Zohran Mamdani

Basta revisar fotografías de Mamdani en actividades partidistas o examinar a fondo cómo funcionan los grupos progresistas que lo apoyan. Ese pasado sirve para entender qué pasaría con Nueva York si el candidato llega a la alcaldía. Además, su eventual victoria sería la señal que esperan los extremistas en Estados Unidos para replicar su estrategia política en otras partes del país.

Primero debe destacarse la utilidad del Partido Demócrata para alcanzar dicho propósito. Los dirigentes del grupo DSA planean presentar candidatos como demócratas en diferentes distritos, ganar las primarias con baja participación «y luego usar esas posiciones para impulsar una agenda socialista», indica una reseña de The Post Millenial. Una vez en el cargo, «estos funcionarios no respetarán a los votantes ni a los líderes locales del partido, sino a los ‘grupos de trabajo’ internos de DSA, que dictan las políticas». El ascenso de Mamdani evidencia esas intenciones: derrotó a Andrew Cuomo en las primarias demócratas de julio y se quedó con la nominación del partido.

En segundo lugar, está el apoyo de la activista Linda Sarsour –también fundadora de MPower Change–, el cual comenzó en el año 2018, cuando se conocieron en el Club Demócrata Musulmán de Nueva York, donde se fusionaba la política progresista con una identidad social islamista. Pasados los años, esos vínculos llevaron a Mamdani a conocer al imán Muhammad Al-Barr, de la Sociedad Islámica de Bay Ridge y a visitar su mezquita en Brooklyn, en enero, luego de que Al-Barr rezara para «aniquilar» a Israel.

Tercero, Mamdani está relacionado con grupos cubanos que apoyan la dictadura de Miguel Díaz-Canel. Una fotografía del año 2024, difundida por Breitbart, lo muestra junto a legisladores socialistas que abogaban por el fin del «bloqueo estadounidense» contra Cuba, a pesar de que tal bloqueo no existe y que solo es una retórica creada por el comunismo de la isla para justificar 60 años de crisis económica producto de la corrupción de su cúpula política y un sistema que solo conduce a la miseria.

Piden a la Justicia deportar a Mamdani

Serán los neoyorquinos quienes decidan si Mamdani se convierte en el nuevo alcalde de la mayor ciudad de Estados Unidos, frente a la candidatura de Andrew Cuomo, o del republicano Curtis Sliwa. Sin embargo, las cosas podrían dar un giro de 180 grados si así lo decide la Justicia. Y es que el candidato comunista podría ser deportado por no declarar, al momento de su naturalización, si defendió, apoyó o promovió cualquier grupo que impulse el comunismo, tal como lo exige el Formulario N-400.

Ante esto, el congresista republicano, Andy Ogles, pidió a la fiscal general, Pam Bondi, que investigue dichos documentos de naturalización. «Si deportamos a Mamdani por violar leyes REALES, podremos salvar a Nueva York y recuperar nuestro país de los marxistas que quieren reducir a Estados Unidos a un páramo del tercer mundo», escribió en X. No obstante, aún se desconoce la respuesta de la Justicia.